Để chủ động ứng phó với khả năng dự báo đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 27 đến 30-11 từ TP. Huế đến tỉnh Khánh Hòa, có khả năng gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố triển khai các giải pháp chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn phường.

Theo đó, các phòng, ban, tổ chức, đơn vị, tổ dân phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết; sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó phù hợp; rà soát các khu vực thấp trũng, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động triển khai phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, kiên quyết tổ chức cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết theo quy định.

Trên địa bàn phường Nha Trang có mưa.

Các khu vực ven biển thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết biển; rà soát các bãi tắm, khu vực ven biển có nguy cơ mất an toàn; cảnh báo, cấm biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng kiểm soát, kiên quyết không để người dân, du khách tắm biển, bơi lội khi biển động, sóng lớn; phối hợp thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để phòng tránh; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn; sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn, không để người dân quay trở lại khi chưa bảo đảm an toàn; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường thiết yếu...

Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường rà soát, xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng thủ dân sự; bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Công an phường phối hợp tổ chức kiểm soát, phân luồng giao thông, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm; chỉ đạo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với tổ dân phố tăng cường ứng phó với thiên tai, nhất là các khu vực tổ dân phố có nguy cơ sạt lở đất như Cầu Đá, Vạn Thạnh (khu vực chân núi Kỳ Viên); phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn người tiếp cận khu vực bãi tắm, bờ biển, các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm khi đã có cảnh báo, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, không chấp hành.

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị kịp thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo đến tổ dân phố và các đơn vị liên quan; tăng cường thông tin, nhận định sớm về khả năng mưa lớn cục bộ, lũ trên sông Cái Nha Trang, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực tổ dân phố Cầu Đá, Vạn Thạnh (khu vực chân núi Kỳ Viên) để chủ động phương án ứng phó; hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; kịp thời tham mưu UBND phường xin ý kiến cấp trên xử lý các tình huống phát sinh vượt thẩm quyền; phối hợp kiểm tra các khu vực nguy hiểm; rà soát, kiểm tra mức độ an toàn tại các công trình đang thi công, yêu cầu triển khai các giải pháp cảnh báo, gia cố; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu, khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt.

Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường tích cực thông tin về mưa, lũ, sạt lở đất đến Nhân dân; rà soát, chặt tỉa các cây dễ ngã đổ. Các trường học theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học khi có quyết định của UBND tỉnh và thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo.…