Trong những ngày qua, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư trên địa bàn phường Nha Trang.

Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố đã biểu dương 75 tập thể, hộ gia đình và 150 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua; trao 600 suất quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 120 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang đã trao 360 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công và yếu thế trên địa bàn, với tổng kinh phí 432 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Nha Trang trao quà cho các hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Quốc Tuấn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là dịp để người dân cung nhau tham gia sinh hoạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và các trò chơi dân gian. Qua đó, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Lộc Thọ 3, phường Nha Trang.

Chuỗi sự kiện của Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường Nha Trang nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ tác phong gần dân, chủ động lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.