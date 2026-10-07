Phường Nha Trang khen thưởng 4 tập thể thực hiện tốt về an ninh trật tự, quản lý đất đai, mỹ quan đô thị

Sáng 7-10, UBND phường Nha Trang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai Chỉ thị số 01, ngày 13-8-2025 của Chủ tịch UBND phường về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, quản lý trật tự xây dựng, đất đai, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị số 01, phường đã ban hành 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không đăng ký biến động đất đai theo quy định, xử phạt tổng cộng 85 triệu đồng; xử phạt 30 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; ban hành 427 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ với số tiền gần 502 triệu đồng; 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường với số tiền 54 triệu đồng; điều tra làm rõ 50 vụ, với 81 đối tượng. Trên địa bàn phường xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết, 14 người bị thương...

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phân công, phân cấp, phân nhiệm cụ thể gắn với trách nhiệm từng cơ quan, cá nhân; đẩy mạnh số hóa và ứng dụng công nghệ, tạo nguồn cơ sở dữ liệu liên quan đến bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông và quản lý trật tự xây dựng, đất đai, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trật tự xây dựng, đất đai, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, chú trọng sử dụng công nghệ số, mạng xã hội, tin nhắn SMS, màn hình điện tử tại các địa điểm công cộng.

Phường cũng sẽ triển khai các đợt cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ, Tết; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định; củng cố, duy trì các mô hình tự quản về ANTT; đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với các phong trào xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Sơn trao giấy khen cho các tập thể.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01.