Phường Nha Trang đối thoại với người dân để thực hiện Dự án CCSEP Nha Trang

Sáng 19-9, UBND phường Nha Trang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại đối với các trường hợp giải tỏa có ý kiến thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Quang cảnh hội nghị.

Hạng mục Đường và kè Nam sông Cái Nha Trang (thuộc Dự án CCSEP Nha Trang) được triển khai trên địa bàn 2 phường Tây Nha Trang và Nha Trang, có tổng diện tích đất cần thu hồi là 11,6ha. Trong đó, đoạn qua phường Nha Trang có diện tích gần 1,7ha với 64 trường hợp bị ảnh hưởng. Sau khi kết thúc thời gian niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung, 3 trường hợp đã có ý kiến.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị liên quan đã thông tin về những chính sách, quy định pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn trình tự, thủ tục chi trả tiền bồi thường theo quy định. Đại diện hộ dân nêu ý kiến xung quanh giá bồi thường; phương án hỗ trợ thuê nhà ở trong thời gian chờ xây nhà tại khu tái định cư, chi phí di chuyển tài sản... Người dân cũng đề nghị thông tin kịp thời về thời điểm thu hồi đất để có thể bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Các đơn vị liên quan đã giải đáp, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận, tiếp thu để báo cáo cấp trên giải quyết đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền.