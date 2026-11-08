Phường Nha Trang đẩy mạnh quản lý đất đai, đôn đốc bàn giao mặt bằng

Để quản lý đất đai hiệu quả, lãnh đạo phường Nha Trang đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, không né tránh việc khó, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khắc phục tình trạng trì trệ trong giải quyết công việc tại các bộ phận chuyên môn, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Kết quả khả quan nhưng chưa bền vững

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Nha Trang, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường đã tập trung giải quyết khối lượng lớn công việc và đạt một số kết quả tích cực trong lĩnh vực đất đai. Phường đã giải quyết dứt điểm 161/161 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (GCN) tồn đọng từ thời kỳ trước. Đối với 493 hồ sơ tiếp nhận mới từ ngày 1-7-2025 đến giữa tháng 10-2026, phường đã giải quyết được 327 hồ sơ, đạt 66,3%; 166 hồ sơ còn lại trong thời hạn giải quyết; không phát sinh hồ sơ quá hạn.

Quang cảnh hội nghị Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn phường Nha Trang, ngày 14-10-2026.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất cũng ghi nhận kết quả khả quan. UBND phường đã kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị số 06, ngày 14-4-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn phường.

Cùng với phân công nhiệm vụ, UBND phường chỉ đạo tập trung rà soát tiến độ thực hiện các dự án; xác định khó khăn, vướng mắc và kế hoạch, tiến độ thực hiện, đặc biệt là tiến độ đối với từng dự án tồn đọng. Nhờ đó, một số dự án đạt kết quả tích cực. Tiêu biểu, Dự án Môi trường bền vững hoàn thành phê duyệt 64 trường hợp, đạt 100%; Dự án đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Ra (đoạn Trần Phú - Bến Chợ) cũng hoàn thành 100% với 183 trường hợp được phê duyệt; Dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang đã bàn giao 11,6ha/15,99 ha…

Ông Trần Xuân Tây - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp nhận ý kiến của người dân Tổ dân phố Bích Đầm về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy vậy, tiến độ thực hiện chung của phường vẫn bị ảnh hưởng do tỷ lệ hồ sơ đất đai không đủ điều kiện giải quyết còn đáng kể; một số dự án kéo dài do vướng mắc về giá bồi thường, chính sách tái định cư, ranh giới thu hồi đất, quy hoạch tái định cư; một số nội dung vẫn phải chờ hướng dẫn của các sở, ngành liên quan…. Tiến độ cấp giấy chứng nhận, phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư còn chậm, chủ yếu do người dân vắng mặt tại địa phương, giấy tờ tay cần thời gian xác minh, bản đồ địa chính qua các thời kỳ không đồng bộ…

Tháo gỡ từng khâu, cá thể hóa trách nhiệm

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND phường xác định tập trung tháo gỡ từng khâu, từng nội dung công việc; rà soát, phân loại hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn xử lý đối với từng hồ sơ, từng dự án; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không để tồn đọng kéo dài do nguyên nhân chủ quan.

Người dân làm thủ tục đăng ký biến động đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nha Trang.

Trong đó, đối với công tác cấp GCN, UBND phường rà soát toàn bộ hồ sơ tồn đọng và tiếp nhận mới; phân loại hồ sơ đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện, cần bổ sung, hoàn thiện; xác định nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn giải quyết. Đặc biệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCN tại Tổ dân phố Bích Đầm và các nhóm hồ sơ trọng điểm; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục; bảo đảm giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy định pháp luật; kiên quyết không hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, UBND phường tập trung rà soát tiến độ từng dự án; xác định rõ khối lượng công việc còn lại, nhiệm vụ, trách nhiệm từng đơn vị và thời hạn hoàn thành; chỉ đạo rà soát hồ sơ pháp lý, xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thủ tục thu hồi đất. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi; chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến giá đất bồi thường, chính sách tái định cư, biến động nhân khẩu, ranh giới thu hồi đất và quy hoạch tái định cư liên phường. Nội dung vượt thẩm quyền sẽ kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất phương án giải quyết và phối hợp tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét. Phường cũng thiết lập tiến độ xử lý cụ thể đối với từng hồ sơ, từng dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót; xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm thực hiện nhiệm vụ…

Thành viên tổ công tác lưu động của phường tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân Tổ dân phố Bích Đầm.

Vai trò của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn phường Nha Trang cũng được phát huy với việc chủ động tham mưu quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ, vượt thẩm quyền. Tổ giúp việc cũng khẩn trương rà soát, tham mưu tháo gỡ tại các dự án có vướng mắc; hằng tuần báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm liên quan và đề xuất Chủ tịch UBND phường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý; kiên quyết không để nhiệm vụ chậm tiến độ do thiếu trách nhiệm, thiếu phối hợp hoặc chậm tham mưu.

Trong công tác phối hợp, Công an phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể và tổ dân phố cũng sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh thông tin nhân thân, nơi cư trú, người sử dụng đất và các cá nhân liên quan; hỗ trợ rà soát, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục và bàn giao mặt bằng theo quy định; kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Ông Trần Xuân Tây - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn phường Nha Trang cho biết, để công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan cần vào cuộc giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc theo phương châm: “Chủ động - Quyết liệt - Kịp thời - Đúng pháp luật - Bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân”; tập trung phân loại hồ sơ, xử lý cuốn chiếu theo nguyên tắc “Dễ làm trước, khó làm sau”; vận dụng đồng bộ, đúng quy định pháp luật. Quá trình thực hiện, tập thể, cá nhân nào thiếu trách nhiệm, để chậm tiến độ phải xem xét xử lý nghiêm minh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính là thước đo năng lực, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.