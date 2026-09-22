Phường Nha Trang: Chung tay xây dựng môi trường du lịch xanh

Phường Nha Trang là địa bàn trung tâm của tỉnh Khánh Hòa, hiện có khoảng 393 cơ sở lưu trú, khách sạn, cùng hệ thống nhà hàng, các tổ hợp vui chơi, giải trí và các hoạt động kinh tế đêm sôi động. Mỗi ngày, địa bàn phường có khoảng 20.000 khách du lịch quốc tế lưu trú. Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân đã có nhiều nỗ lực chung tay giữ gìn, phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững.

Một khu vực bãi biển Nha Trang.

Cùng góp sức hình thành hệ sinh thái du lịch xanh

Theo ghi nhận của phóng viên, vào 22 giờ những ngày cuối tháng 9, tại bãi biển khu vực đường Trần Phú (phường Nha Trang) vẫn diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí, du khách tham quan, vui chơi trên bãi biển. Đây cũng là lúc ông Phạm Đãi Đắc Đại - công nhân Xí nghiệp Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngồi trong cabin điều khiển xe sàng cát, thu gom rác trên bãi biển. Ông Đại cho biết, dọc bãi biển Nha Trang là nơi thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, tắm biển mỗi ngày, do đó lượng rác thải nhiều thời điểm còn tồn tại, thậm chí bị vùi lấp sâu dưới cát. Để giảm sức lao động của công nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả thu gom, những năm qua, Xí nghiệp Môi trường đã đưa vào vận hành máy sàng cát. "Máy sàng cát có trục cuốn rác lẫn cát để đưa vào máy sàng. Phần cát sẽ rơi xuống dưới, còn rác sẽ được chuyển vào thùng gom phía sau xe, sau đó có xe trung chuyển đưa đi xử lý. Máy hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, có thể tự động thu gom các loại rác như: Chai nhựa, bao bì ni lông, vỏ thức ăn, đồ uống... trên bãi cát, đặc biệt là rác vùi lấp sâu dưới cát", ông Đại chia sẻ.

Nhờ những công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn làm việc xuyên đêm, khi ngày mới bắt đầu, bãi biển Nha Trang luôn sạch sẽ. Ông Trần Văn Hương - Giám đốc Xí nghiệp Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang cho biết, cùng với thu gom rác ở bãi biển, công nhân công ty còn sử dụng tàu, thuyền để vận chuyển rác từ các đảo trên vịnh Nha Trang như Trí Nguyên, Bích Đầm về đất liền xử lý theo đúng quy định. “Từ đầu năm 2026 đến nay, riêng địa bàn phường Nha Trang, công nhân của đơn vị thu gom hơn 240 tấn rác mỗi ngày, qua đó góp phần làm cho hình ảnh du lịch biển, đảo địa phương đẹp hơn trong mắt người dân, du khách”, ông Hương chia sẻ.

Cán bộ và Nhân dân phường Nha Trang ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Phường Nha Trang cung cấp

Ở góc độ doanh nghiệp (DN) du lịch, bà Tôn Nữ Thanh Hoa - Chủ tịch Công ty TNHH Du lịch TTC, kiêm Giám đốc Cụm Khánh Hòa cho biết, xu hướng du lịch xanh ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của du khách. Nhiều du khách không chỉ quan tâm đến chất lượng dịch vụ mà còn có xu hướng lựa chọn, thậm chí sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm, dịch vụ có trách nhiệm với môi trường. Đối với các chi nhánh và đơn vị trong hệ thống TTC, DN đang từng bước thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng những vật liệu thân thiện với môi trường như giấy, tre và các sản phẩm có khả năng tái sử dụng. Tại khách sạn, các bảng thông tin, tuyên truyền về hạn chế, không sử dụng nhựa dùng một lần cũng được triển khai bằng nhiều ngôn ngữ, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và đồng hành. “Du khách khi sử dụng các sản phẩm thay thế đồ nhựa đều rất hài lòng. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy, những thay đổi nhỏ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ có thể tạo ra những giá trị thiết thực cho môi trường”, bà Hoa chia sẻ.

Theo bà Hoa, những nỗ lực từ đơn vị môi trường và cộng đồng DN du lịch đang góp phần hình thành một hệ sinh thái du lịch xanh tại Nha Trang, trong đó bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của riêng một tổ chức mà cần sự chung tay của DN, người dân và du khách.

Xe sàng cát, gom rác thải ở bãi biển Nha Trang.

Ông HUỲNH QUANG TÚ - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang: Bảo vệ môi trường du lịch cần sự chung tay của chính quyền, DN, người dân và du khách. Phường Nha Trang xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển du lịch bền vững. Trong đó, việc nâng cao ý thức cộng đồng, khuyến khích các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường sẽ góp phần xây dựng Nha Trang trở thành điểm đến xanh, văn minh, thân thiện.

Gắn bảo vệ môi trường với phát triển du lịch bền vững

Bà Nguyễn Diệu Hương - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang cho biết, 8 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến phường Nha Trang ước đạt hơn 10,8 triệu lượt, tăng 39,99% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 3,78 triệu lượt, tăng 67,94% so với cùng kỳ. Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, góp phần giữ hình ảnh và thương hiệu du lịch Nha Trang, năm 2026, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn phường Nha Trang giai đoạn 2026 - 2030; triển khai xây dựng mô hình 13 tuyến phố văn minh đô thị, bảo đảm mỹ quan đô thị; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững tại Bích Đầm. Cùng với đó, phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ra quân thu gom rác thải hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, Ngày Chủ nhật xanh...

Theo ông Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường, hiện nay, phường đang đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức các mô hình, phong trào bảo vệ môi trường gắn với xây dựng điểm đến du lịch xanh, sạch, đẹp; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể, DN và cộng đồng dân cư trong giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm.

Khu vực Tháp Trầm Hương (phường Nha Trang).

Cùng với đó, phường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; công khai kết quả xử lý nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung đối với các cơ sở vi phạm; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành. Đồng thời, phường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có hệ thống camera giám sát tại các khu vực trung tâm, trọng điểm; khuyến khích các cơ sở du lịch đầu tư công nghệ xử lý chất thải tiên tiến. Phường Nha Trang cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý môi trường và cảnh báo sớm các nguy cơ gây ô nhiễm; gắn bảo vệ môi trường với phát triển du lịch bền vững; xây dựng các mô hình du lịch xanh, du lịch sinh thái; khuyến khích DN thực hiện các tiêu chí về môi trường trong hoạt động kinh doanh; huy động sự tham gia của cộng đồng và du khách trong bảo vệ môi trường du lịch.