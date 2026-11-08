Phường Nha Trang ban hành quy chế quản lý công viên, bãi biển dọc đường Trần Phú

UBND phường Nha Trang vừa ban hành Quy chế quản lý công viên, bãi biển dọc tuyến đường Trần Phú. Quy chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh phường Nha Trang văn minh, thân thiện, cho người dân cũng như du khách.

Khu vực công viên, bãi biển đường Trần Phú thuộc phường Nha Trang.

Quy chế áp dụng cho toàn bộ phạm vi công viên và bãi biển dọc đường Trần Phú, kéo dài từ Công viên Bạch Đằng đến Công viên Yersin. Ranh giới quản lý được xác định cụ thể, phía đông giáp đường mép nước biển, phía tây giáp vỉa hè đường Trần Phú, phía nam kéo dài đến hết Công viên Bạch Đằng và phía bắc giáp cầu Trần Phú. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân và du khách tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh tại khu vực.

Quy chế có 10 nhóm hành vi cấm thực hiện nhằm giữ gìn trật tự và mỹ quan chung. Cụ thể, chính quyền địa phương nghiêm cấm việc buôn bán hàng rong, tổ chức ăn uống, đốt lửa, thả diều hoặc tự ý sử dụng mặt bằng công viên, bãi biển để kinh doanh làm dịch vụ khi chưa được cấp phép. Các hoạt động sự kiện thể thao, cắm trại hay vui chơi giải trí quy mô cũng phải có sự đồng ý bằng văn bản của UBND phường Nha Trang.

10 nhóm hành vi bị nghiêm cấm tại công viên, bãi biển đường Trần Phú.

Bên cạnh đó, quy chế siết chặt kỷ cương về vệ sinh môi trường và bảo vệ hạ tầng công cộng. Những hành vi như nằm trên ghế đá, giẫm lên cỏ, tự ý chặt phá hay bẻ cây xanh, làm hư hỏng công trình kiến trúc, tiểu tiện, đại tiện hay xả rác không đúng nơi quy định đều bị xử lý nghiêm.

Nhằm đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người tắm biển, quy chế cấm thả rông hoặc đưa động vật nuôi xuống bãi biển, cấm câu cá gần bờ khu vực bãi tắm, cũng như cấm tắm biển ngoài phạm vi giăng phao cảnh giới hoặc tại các khu vực có biển cấm. Ngoài ra, việc chơi bóng đá, điều khiển phương tiện giao thông trên đường dạo hay thảm cỏ, để phương tiện giải trí dưới nước trong khu vực phao cảnh giới, và sử dụng xà phòng, hóa chất tẩy rửa tại các trụ tắm công cộng cũng bị cấm hoàn toàn.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ hợp pháp tại khu vực bãi biển và công viên, quy chế quy định rõ khung giờ hoạt động chỉ được phép diễn ra từ 5 giờ sáng đến 24 giờ hàng ngày. Các đơn vị kinh doanh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ môi trường, tự thu gom rác thải và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng sau khi kết thúc hoạt động.

Công tác vận hành và giám sát được phân công phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ hàng ngày để kịp thời ngăn chặn vi phạm, kiểm tra việc đặt dù - ghế nằm và duy trì hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Công an phường chủ trì bảo đảm an ninh trật tự, Ban Quản lý vịnh Nha Trang phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu vực bãi tắm.

Để người dân và du khách kịp thời phản ánh các sự cố về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hay cảnh quan, chính quyền địa phương đã công bố hai số điện thoại đường dây nóng: Công an phường Nha Trang 02583.819.494 và Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường 0357.917.760