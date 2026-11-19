Lãnh đạo phường Nguyễn Úy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học; bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn đội trưởng trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Phường quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến; phối hợp nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện dân chủ, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tiếp tục được nâng lên; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm xây dựng. Việc củng cố thế trận khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được chú trọng.

Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 được triển khai với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa chỉ tiêu phù hợp với nhiệm vụ, đổi mới hoạt động của các cụm thi đua cơ sở, gắn phong trào thi đua với huấn luyện, tuyển quân, xây dựng đơn vị và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, đoàn thể và tổ dân phố tham luận ý kiến tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp thiết thực trong thời gian tới.

Triển khai nhiệm vụ năm 2027, phường Nguyễn Uý xác định: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chị thị, nghị quyết của cấp uỷ các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao; đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên... đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa quân sự, công an và các cơ quan liên quan; đồng thời, tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân…

Lãnh đạo phường Nguyễn Úy tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Nhân dịp này, UBND phường đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.