Phường Nguyễn Uý tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Phan Văn Đăng

Các đại biểu đặt vòng hoa kính viếng Liệt sĩ Phan Văn Đăng.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang phường, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân địa phương.

Liệt sĩ Phan Văn Đăng sinh năm 1951, ở thôn Tân Lang, xã Tân Sơn, nay là Tổ dân phố Tân Sơn, phường Nguyễn Uý, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống cách mạng.

Tháng 9/1969, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đồng chí công tác tại Đại đội 4, Tiểu đoàn 294, Trung đoàn 95, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường mặt trận phía Nam. Dù ở hoàn cảnh vô cùng gian khổ, ác liệt, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tận tụy, dũng cảm, mưu trí, đoàn kết gắn bó keo sơn với đồng đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ chức vụ Trung sĩ, Tiểu đội trưởng.

Các đại biểu dâng hương kính viếng Liệt sĩ Phan Văn Đăng.

Ngày 7/11/1971, trong một trận chiến đấu vô cùng ác liệt tại chiến trường mặt trận phía Nam, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới tròn đôi mươi. Sự hy sinh cao cả của Liệt sĩ Phan Văn Đăng đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

Sau khi hy sinh, đồng chí được đồng đội tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang ở tỉnh Gia Lai. Suốt nhiều năm qua, gia đình luôn đau đáu nỗi nhớ thương, mong mỏi một ngày được đón đồng chí trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường và các lực lượng đưa hài cốt Liệt sĩ Phan Văn Đăng về nơi an nghỉ.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đồng đội và gia đình, hài cốt Liệt sĩ Phan Văn Đăng đã được cất bốc, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Sơn, ở tổ dân phố Tân Sơn.

Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, thấm đượm nghĩa tình, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Nguyễn Uý ngày càng giàu đẹp, văn minh; quyết tâm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.