Phường Nguyễn Úy tập trung xử lý sự cố sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy

Lực lượng và phương tiện tham gia xử lý sự cố trên đê tả Đáy tại phường Nguyễn Úy.

Theo báo cáo của phường Nguyễn Úy, sự cố sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy trên địa bàn được phát hiện vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 17/9. Qua kiểm tra, tổng chiều dài cung sạt khoảng 93 m; chiều rộng vết sạt từ 0,2 - 1,0 m; mép cung sạt sát mặt asphalt của đê.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND phường Nguyễn Úy đã phối hợp với Hạt Quản lý đê Kim Bảng triển khai phương án xử lý sự cố ngay giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, ngăn nguy cơ sự cố tiếp tục phát triển. Trong đó, huy động nhân lực 100 người (thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai); 1.000 bao tải phục vụ đóng bao cát, 500 cọc tre gia cố chân đê, 12 m³ cát đen, 1.000 m2 bạt phủ mái đê chống sạt trượt; 4 phương tiện (máy xúc, ô tô tải) tham gia vận chuyển và xử lý sự cố...

Đến 18 giờ ngày 17/9, công tác xử lý giờ đầu sự cố sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy trên địa bàn phường Nguyễn Úy cơ bản đã hoàn thành.

Đoạn đê tả Đáy tại phường Nguyễn Úy đã được xử lý sự cố đảm bảo an toàn.

Hiện nay, UBND phường Nguyễn Úy tiếp tục chỉ đạo các lực lượng duy trì theo dõi, kiểm tra thường xuyên khu vực đê xảy ra sự cố; chủ động lực lượng, phương tiện, dụng cụ và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý khi có diễn biến bất thường. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Hạt Quản lý đê Kim Bảng và các cơ quan chuyên môn đánh giá diễn biến, mức độ ổn định của khu vực sạt trượt, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục lâu dài, bảo đảm an toàn tuyến đê tả Đáy.