Phường Ngũ Hành Sơn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngũ Hành Sơn (bên phải) tặng hoa và quà chúc mừng ngày hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư trong năm qua.

Khu dân cư Mỹ Đa Tây 1 hiện có 570 hộ dân. Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận phối hợp các chi hội, đoàn thể vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Năm 2026, khu dân cư có 4 hộ thoát nghèo; vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 20,9 triệu đồng. Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh duy trì hiệu quả các tổ vay vốn ngân hàng chính sách với sự tham gia 56 hộ, tổng số tiền vay trên 2 tỷ đồng…

Dịp này, lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn trao 31 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư; trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải cờ tướng do Ban công tác Mặt trận khu dân cư Mỹ Đa Tây 1 tổ chức.

Đại diện Ban công tác Mặt trận khu dân cư phát động phong trào thi đua năm 2027 nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình.