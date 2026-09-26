Phường Ngũ Hành Sơn thu ngân sách 9 tháng hơn 4.952 tỷ đồng

Quang cảnh hội nghị.

Riêng Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã đón và phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan, tổng thu ngân sách hơn 79,2 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc triển khai thí điểm mô hình "Điểm trạm thủ tục số" tại khu dân cư An Thượng 2, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức số. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và trước hạn đạt 99,84%, hồ sơ trực tuyến đạt 99,98%. Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn xác định tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nuôi dưỡng và quản lý nguồn thu, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu thu ngân sách, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.