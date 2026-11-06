Phường Ngũ Hành Sơn lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật từ cơ sở

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn báo cáo chuyên đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt chuyên đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong kỷ nguyên mới”, nội dung làm rõ ý nghĩa, vai trò của việc nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức và người dân trong chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Dịp này, Hội Luật gia phường Ngũ Hành Sơn công bố và trao quyết định thành lập 5 chi hội luật gia gồm: Chi hội Luật gia các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể cùng 4 chi hội khu vực: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý.

Việc củng cố, phát triển tổ chức hội góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế.

Các đại biểu tham dự lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam của phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại chương trình diễn ra cuộc thi “Giải thích pháp luật” theo hình thức “Đoán ý đồng đội”, với sự tham gia của 10 đội thi đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi đội cử hai thành viên phối hợp diễn tả và đoán các từ khóa liên quan đến kiến thức pháp luật thông qua lời nói, nét mặt và cử chỉ.

Hình thức thi sinh động, gần gũi tạo không khí hào hứng, đồng thời giúp người tham gia ghi nhớ kiến thức và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống pháp luật trong thực tiễn.