Phường Ngũ Hành Sơn khởi động hoạt động tăng cường dạy tiếng Anh cho gần 9.400 học sinh tiểu học

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hoạt động tăng cường dạy tiếng Anh bậc tiểu học trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo kế hoạch, năm học 2026 - 2027, phường Ngũ Hành Sơn triển khai chương trình dạy tiếng Anh tăng cường 2 tiết/tuần cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tại các trường tiểu học công lập, với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Chương trình triển khai từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 14/5/2027. Toàn phường hiện có 4 trường tiểu học công lập, 4 phân hiệu và 1 điểm trường, với tổng cộng 262 lớp và 9.373 học sinh.

Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Lê Lai (phường Ngũ Hành Sơn). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong khoảng 26 tuần thực dạy, mỗi lớp dự kiến học 2 tiết tiếng Anh/tuần, tương đương 52 tiết trong cả chương trình; mỗi tiết kéo dài 35 phút. Nội dung giảng dạy bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; trong đó tăng cường giao tiếp và thực hành ngôn ngữ thông qua các hoạt động phù hợp với lứa tuổi...

Chương trình đặt mục tiêu 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn được tham gia; đồng thời ứng dụng công nghệ số và học liệu số nhằm khuyến khích học sinh tự học, thực hành nhằm hướng đến nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh.