Phường Ngũ Hành Sơn khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Tại đại hội vừa qua, phường Ngũ Hành Sơn là một trong những địa phương hưởng ứng tích cực, cử lực lượng tham gia thi đấu ở nhiều môn. Chung cuộc, phường giành 13 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 26 Huy chương Đồng, xếp thứ Ba toàn đoàn với 483 điểm. Ngoài ra, phường đăng cai 2 môn trong chương trình thi đấu của đại hội là bi sắt và billiard. Với cơ sở vật chất tốt cùng sự chuẩn bị và triển khai kỹ lưỡng, phường tổ chức thành công, để lại nhiều ấn tượng.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn cho hay, phường ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm trong tập luyện, thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên cùng các thành viên trong đoàn thể thao của phường. Kết quả tại đại hội là cơ sở để phường tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục - thể thao. Mục tiêu địa phương hướng đến sau đại hội là phát hiện, bồi dưỡng vận động viên ở các môn thi đấu, sẵn sàng tranh tài ở sân chơi cấp thành phố. Ngoài ra, phường đẩy mạnh tổ chức và đăng cai các giải đấu cấp thành phố để tạo khí thế thi đua thể thao sôi nổi.