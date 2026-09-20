Phường Ngũ Hành Sơn khánh thành Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nguyên lãnh đạo Trung và lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự lễ có nguyên lãnh đạo Trung ương gồm: Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Trung Thu, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; nguyên Bộ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh.

Về lãnh đạo thành phố có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và lãnh đạo sở, ban, ngành, nguyên lãnh đạo thành phố, quận Ngũ Hành Sơn (cũ) qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: TRỌNG HUY

Được khởi công ngày 21/10/2025 với tổng kinh phí đầu tư hơn 26 tỷ đồng, công trình tọa lạc dưới chân núi Thổ Sơn (nằm trong khuôn viên Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn) có diện tích 8.965m².

Thiết kế của công viên bao gồm khu tưởng niệm, tháp chuông và bia ghi danh 2.081 liệt sĩ cùng 601 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các hạng mục được thi công bảo đảm tính bền vững, hài hòa với cảnh quan văn hóa khu vực và hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, công trình Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự kết tinh giữa tâm huyết của các cấp lãnh đạo, ước nguyện của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ cùng tấm lòng của người dân địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Bí thư Đảng ủy phường Mai Thị Ánh Hồng tặng hoa tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: TRỌNG HUY

Lãnh đạo thành phố đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục quan tâm sâu sát công tác đền ơn đáp nghĩa; đồng thời có kế hoạch bảo tồn lâu dài giá trị công trình.

Đặc biệt, địa phương cần nghiên cứu kết nối công viên với hệ thống Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhằm tạo không gian di sản liền mạch - nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, tâm linh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ, với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phường Ngũ Hành Sơn không chỉ đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mà sẽ tiếp tục tiên phong trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo thành phố, phường Ngũ Hành Sơn thực hiện nghi thức thỉnh chuông. Ảnh: TRỌNG HUY

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh dâng hương tưởng niệm. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng dâng hương tưởng niệm. Ảnh: TRỌNG HUY

Các đại biểu tham quan bia ghi danh liệt sĩ. Ảnh: TRỌNG HUY