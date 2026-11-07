Phường Ngũ Hành Sơn bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cho Công an phường

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 phường cho Công an phường tiếp nhận và triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, hai đơn vị thống nhất phương án chuyển giao hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang triển khai; đồng thời ký biên bản bàn giao, bảo đảm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện liên tục, thông suốt.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 phường Mai Thị Ánh Hồng đề nghị Công an phường khẩn trương tiếp nhận, rà soát hồ sơ, nhiệm vụ, không để gián đoạn, tồn đọng công việc; chủ động tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. Tiếp nhận nhiệm vụ, Trung tá Lê Trần Bá Đức, Trưởng Công an phường, khẳng định sẽ nâng cao trách nhiệm, chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, trong đó có Văn phòng Đảng ủy, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Việc bàn giao góp phần kiện toàn đầu mối tham mưu, phát huy vai trò lực lượng Công an trong thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương.