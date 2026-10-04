Phường Ngũ Hành Sơn bàn giao 5 tuyến đường đảm bảo trật tự đô thị cho khu dân cư quản lý

Các đại biểu cùng người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường. Ảnh: VĂN HÙNG - PHƯƠNG HUY

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn cùng lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn và người dân các khu dân cư tham dự lễ bàn giao; đồng thời ra quân xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn.

Trong đợt này, phường Ngũ Hành Sơn bàn giao tuyến đường Trần Trọng Khiêm cho khu dân cư Mỹ Đa Tây 3; tuyến đường Nguyễn Quốc Trị cho khu dân cư Mỹ Đa Tây 4. Các khu dân cư Đa Mặn 1, Đa Mặn 2 và Đa Mặn 3 quản lý, đảm bảo trật tự các tuyến đường Dương Khuê, Bùi Tá Hán và Nguyễn Đình Chiểu.

Các tuyến đường này được lực lượng chức năng phường ra quân đảm bảo trật tự đô thị, lập lại trật tự vỉa hè; nay bàn giao cho các khu dân cư quản lý, giám sát, duy trì trật tự đô thị, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Lãnh đạo địa phương tuyên truyền, động viên người dân chấp hành đảm bảo trật tự vỉa hè. Ảnh: VĂN HÙNG - PHƯƠNG HUY

Trước đó, phường Ngũ Hành Sơn cũng đã bàn giao các tuyến đường Mai Đăng Chơn, Cao Hồng Lãnh và Lê Trí Viễn cho các khu dân cư Khuê Đông 1, Khuê Đông 2, Khái Tây, Khái Tây 1, Khái Tây 2A, Khái Tây 2B và Thị An trực tiếp tham gia quản lý, đảm bảo trật tự đô thị.

Thời gian tới, phường tiếp tục nhân rộng mô hình “Tuyến đường đảm bảo trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè”. Các lực lượng chức năng như công an phường, kiểm tra quy tắc đô thị, an ninh cơ sở phát huy vai trò tiên phong, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện kiên trì và liên tục với phương châm “Tuyên truyền đi trước, hướng dẫn theo sau, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm”.