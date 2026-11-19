Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương gửi lời chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục và các nhà giáo nghỉ hưu, đồng thời nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân được tuyên dương.

Đồng chí Đỗ Thị Lan Hương nhấn mạnh, giáo dục không chỉ quyết định tương lai của mỗi con người mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương và đất nước. Thành quả giáo dục không đơn thuần được đo bằng điểm số hay giải thưởng mà quan trọng hơn là sự trưởng thành của học sinh về tri thức, nhân cách, tinh thần trách nhiệm và khả năng đóng góp cho cộng đồng. Đằng sau mỗi bước tiến của học trò là sự tận tụy, kiên nhẫn, những giờ lên lớp và cả những nỗ lực thầm lặng của thầy cô. Đó chính là giá trị bền vững, đáng trân trọng của nghề giáo.

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (sau sắp xếp) được nhận cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội năm học 2025-2026. Ảnh: Duy Khánh

Năm 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo phường Ngọc Hà ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Toàn địa bàn hiện có 15 trường với 398 lớp, 10.456 học sinh và 1.233 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, khối công lập có 5 trường, 268 lớp, 9.215 học sinh; khối ngoài công lập có 10 trường và 35 cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Chất lượng giáo dục ở các cấp học tiếp tục được quan tâm nâng cao. Ở bậc mầm non, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp, học 2 buổi/ngày đạt 100%; toàn bộ trẻ đến trường tham gia bán trú. Bậc tiểu học chú trọng tập huấn ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương pháp giáo dục. Đối với cấp trung học cơ sở, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được triển khai nghiêm túc.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà trao khen thưởng của thành phố cho các tập thể và cá nhân lao động xuất sắc năm học 2025-2026. Ảnh: Duy Khánh

Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục tạo dấu ấn với tổng số 645 giải thưởng, huy chương tại các kỳ thi, cuộc thi ở các cấp. Trong công tác thi đua, khen thưởng, có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố, 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, 9 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp thành phố.

Ghi nhận những kết quả đó, Bí thư Đảng ủy phường Đỗ Thị Lan Hương khẳng định, mỗi tập thể, cá nhân được tuyên dương là một hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần tận tụy, đổi mới, trách nhiệm và lòng nhân ái trong các nhà trường. Đồng chí cũng nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là nền tảng phát triển con người và nguồn lực quan trọng để xây dựng phường Ngọc Hà văn minh, hiện đại.