Phường Ngọc Hà triển khai tiếp nhận kiến nghị cử tri qua mã QR HĐND phường

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà Nghiêm Đức Hùng cho biết, kế hoạch được triển khai nhằm đổi mới phương thức tiếp nhận, quản lý, theo dõi ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời từng bước số hóa hồ sơ, theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát trên môi trường số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Mô hình được triển khai theo hai hướng. Một là ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động dân nguyện, trong đó ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp nhận qua mã QR và các kênh hợp pháp khác, sau đó kiểm tra, phân loại, lập hồ sơ số, chuyển cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả giải quyết. Hai là số hóa hồ sơ, theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, bảo đảm từng nội dung được theo dõi về cơ quan thực hiện, yêu cầu, tiến độ, kết quả và tài liệu minh chứng.

Đặc biệt là mã QR được xác định là kênh tiếp nhận bổ sung, không thay thế các hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư và các hình thức tiếp nhận khác theo quy định. Quy trình xử lý được thực hiện từ tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, lập hồ sơ, chuyển xử lý đến cập nhật tiến độ, kết quả, theo dõi, đôn đốc và giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà Đỗ Thị Duy Nhiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà Đỗ Thị Duy Nhiên nhấn mạnh, mục tiêu của việc triển khai không đơn thuần là tạo thêm một mã QR để cử tri gửi thông tin, mà quan trọng hơn là hình thành quy trình quản lý xuyên suốt từ tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý đến theo dõi, đôn đốc, giám sát và phản hồi kết quả. Hạn chế bỏ sót, trùng lặp, nâng cao chất lượng theo dõi và hiệu quả hoạt động của HĐND phường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà yêu cầu, chất lượng xử lý sau khi tiếp nhận phải được coi là yêu cầu quan trọng nhất. Việc có văn bản trả lời chưa đồng nghĩa với kiến nghị đã được giải quyết xong, việc kết thúc theo dõi phải căn cứ kết quả thực tế và các tài liệu liên quan. Đồng thời, quá trình triển khai phải bảo đảm dữ liệu chính xác, an toàn, được quản lý chặt chẽ, bảo vệ thông tin cá nhân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp nhận qua mã QR của HĐND phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Theo kế hoạch, trong tháng 10-2026, phường tập trung hoàn thiện, kiểm thử, tuyên truyền, hướng dẫn và niêm yết mã QR. Từ tháng 10 đến hết tháng 12-2026 tổ chức vận hành mô hình. Từ tháng 1-2027, mô hình được thực hiện thường xuyên, sơ kết sau 6 tháng và đánh giá sau 1 năm.

Để mô hình phát huy hiệu quả, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND phường sẽ tuyên truyền, hướng dẫn cử tri sử dụng mã QR tại địa bàn, UBND phường phối hợp phân công đầu mối tiếp nhận, giải quyết và cập nhật kết quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp tuyên truyền, theo dõi, giám sát. Văn phòng HĐND và UBND phường là đầu mối tham mưu, quản lý biểu mẫu, mã QR, dữ liệu và tổng hợp kết quả.