Phường Ngọc Hà tri ân người có công nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Chiều 13-10, đoàn công tác do Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Trung tướng Trần Trung Khương (tổ dân phố số 24, phường Ngọc Hà) và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh (tổ dân phố số 24, phường Ngọc Hà).

Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương thăm hỏi, tặng quà gia đình Trung tướng Trần Trung Khương. Ảnh: Duy Khánh

Trung tướng Trần Trung Khương, nguyên là Phó Chỉ huy trưởng về chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô, hiện là thương binh 25%; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh, nguyên là Phó Tư lệnh Quân khu Thủ Đô, Phó Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nguyên đại biểu Quốc hội, hiện là thương binh 36%.

Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương thăm hỏi, tặng quà gia đình Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh. Ảnh: Duy Khánh

Tại các gia đình, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các lão thành, người có công tiêu biểu và các cựu chiến binh; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thị Lan Hương mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng phường Ngọc Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong cùng ngày, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà Đỗ Thị Duy Nhiên làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tướng Chu Duy Kính (tổ dân phố số 27, phường Ngọc Hà), nguyên là Tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII; lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Trung tướng Nguyễn Đăng Sáp (tổ dân phố số 15, phường Ngọc Hà), nguyên là Chính ủy Quân khu Thủ đô, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân khu, nguyên Cục Trưởng cục cán bộ, Tổng cục Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà Đỗ Thị Duy Nhiên thăm hỏi, tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Đăng Sáp. Ảnh: Duy Khánh

Thông qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà, phường Ngọc Hà tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Qua đó, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần vun đắp tình cảm gắn bó giữa chính quyền với nhân dân trên địa bàn.