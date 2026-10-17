Phường Ngọc Hà tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô

Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Từ những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, đến Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954 và chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã lập nên nhiều chiến công, góp phần làm nên truyền thống cách mạng vẻ vang của Thủ đô anh hùng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Dù đã nghỉ công tác, nhiều cán bộ quân đội qua các thời kỳ vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, trở thành những tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô. Đồng thời nhấn mạnh, những cống hiến ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình, đồng đội mà còn là nguồn động viên quý báu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên phường Ngọc Hà hôm nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô do phường Ngọc Hà tổ chức. Ảnh: Duy Khánh

Đồng chí Đỗ Thị Lan Hương ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, chủ động của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc phối hợp tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026 góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng tại cơ sở.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự phường. Ảnh: Duy Khánh

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng địa bàn an toàn, bình yên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Phường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và những ý kiến đóng góp tâm huyết của các thế hệ cán bộ quân đội đi trước, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà trao quà tri ân các đồng chí nguyên là cán bộ từng công tác, cống hiến trong Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Duy Khánh

Đồng chí Đỗ Thị Lan Hương cũng nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và những người đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà trao quà tri ân các đồng chí nguyên là cán bộ từng công tác, cống hiến trong Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Duy Khánh

Lãnh đạo phường Ngọc Hà trao quà tri ân các đồng chí nguyên là cán bộ từng công tác, cống hiến trong Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Duy Khánh

Trong khuôn khổ chương trình, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Hà đã chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự phường, trao quà tới các cán bộ nguyên công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Duy Khánh

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngọc Hà đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chung sức xây dựng địa phương an toàn, văn minh, phát triển.