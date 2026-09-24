Phường Ngọc Hà trao giải Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 24-4-2026, UBND phường Ngọc Hà đã triển khai cuộc thi đến 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc phường..

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DK

Sau khi phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 11 đăng ký ý tưởng, giải pháp. Qua quá trình nghiên cứu và hoàn thiện, có 10 ý tưởng, giải pháp chính thức tham gia cuộc thi cấp phường. Các sáng kiến tập trung vào nhiều lĩnh vực như cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo; đồng thời đề cập các lĩnh vực y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, công tác Mặt trận và chuyển đổi số tại cơ sở.

Các ý tưởng không dừng ở những đề xuất mang tính khái quát mà đi từ những công việc cụ thể tại cơ sở. Nhiều giải pháp hướng tới giảm thời gian, thao tác trong xử lý công việc, tăng khả năng khai thác dữ liệu, hỗ trợ cán bộ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân và tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng trao giải Nhất cho Nhóm tác giả thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, với sáng kiến, giải pháp “Xây dựng mô hình ‘"Cán bộ mặt trận thực chiến cùng AI". Ảnh: DK

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng cho biết, cuộc thi không chỉ nhằm hưởng ứng một phong trào mà còn tạo điều kiện để mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhìn lại công việc, nhận diện những điểm có thể cải tiến và mạnh dạn đề xuất cách làm mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hưng, điều quan trọng sau cuộc thi là những ý tưởng phù hợp tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và kiểm chứng trong thực tế, một sáng kiến chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết được vấn đề cụ thể, tạo hiệu quả rõ ràng và có khả năng áp dụng thường xuyên.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải cho 10 ý tưởng, giải pháp, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích, với tổng số tiền thưởng 21 triệu đồng. 10/10 ý tưởng, giải pháp tham gia cuộc thi cấp phường đều được hoàn thiện và gửi dự thi cấp thành phố.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 10 ý tưởng, giải pháp và 10/10 ý tưởng, giải pháp tham gia cuộc thi cấp phường này đều được hoàn thiện, gửi dự thi cấp thành phố. Ảnh: DK

Trong đó, Giải Nhất được trao cho Nhóm tác giả Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Hà với sáng kiến, giải pháp “Xây dựng mô hình ‘Cán bộ mặt trận thực chiến cùng AI". Giải pháp cho thấy hướng tiếp cận ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động của Mặt trận, gắn công nghệ với yêu cầu thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Từ cuộc thi, tinh thần chủ động cải tiến công việc được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cải cách hành chính vì thế không chỉ được đặt trong khuôn khổ một cuộc thi mà từng bước trở thành công việc thường xuyên, gắn với hiệu quả công việc và sự thuận tiện, hài lòng của người dân.