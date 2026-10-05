Phường Ngọc Hà thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà Đỗ Thị Duy Nhiên cho biết, việc kiện toàn các phòng chuyên môn là yêu cầu cần thiết trong quá trình tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Theo Đề án trình tại kỳ họp, UBND phường Ngọc Hà đề xuất tổ chức 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Trước đó, UBND phường có 3 phòng chuyên môn là Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Việc sắp xếp không chỉ dừng ở thay đổi đầu mối mà còn gắn với phân định lại chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và điều kiện hoạt động. Mục tiêu là bảo đảm từng lĩnh vực quản lý nhà nước có đầu mối rõ ràng, hạn chế chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, đồng thời không làm phát sinh biên chế, không để công việc bị gián đoạn.

Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét tờ trình, đề án của UBND phường, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường. Các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết, căn cứ pháp lý của phương án, việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, phương án bố trí đội ngũ công chức và lộ trình tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà Đỗ Thị Duy Nhiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà Đỗ Thị Duy Nhiên khẳng định, sau quá trình thảo luận dân chủ, khách quan, HĐND phường đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường với sự thống nhất cao. Nghị quyết là cơ sở pháp lý để UBND phường chuyển từ 3 phòng chuyên môn sang 5 phòng, góp phần phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà Đỗ Thị Duy Nhiên đề nghị, ngay sau kỳ họp, khẩn trương tổ chức sắp xếp các phòng chuyên môn đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc liên tục trong hoạt động của bộ máy, nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, tuyệt đối không để gián đoạn việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.