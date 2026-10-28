Phường Ngọc Hà tập huấn an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng HanoiCheck

Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 5-8-2026 của UBND phường Ngọc Hà về tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe và bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ em, học sinh.

Bác sĩ Trương Thị Hòa, Trưởng khoa Phòng bệnh, Trạm Y tế phường Ngọc Hà trao đổi, hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Hiện trên địa bàn phường Ngọc Hà có 46 cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Với số lượng cơ sở tương đối lớn, việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và tổ chức bữa ăn bán trú đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cơ quan quản lý và các đơn vị chuyên môn.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật kiến thức, hướng dẫn thực hành bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú. Bác sĩ Trương Thị Hòa, Trưởng khoa Phòng bệnh, Trạm Y tế phường Ngọc Hà trao đổi về yêu cầu cần thực hiện xuyên suốt từ tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản, chia suất ăn đến lưu mẫu thức ăn. Những khâu quan trọng này nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Bác sĩ Trương Thị Hòa cho biết, trong nội dung tập huấn, các cơ sở giáo dục cần chú trọng kiểm soát nguyên liệu đầu vào và vệ sinh trong chế biến, bảo quản thức ăn. Việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu chuyên môn cần được duy trì thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người trực tiếp phụ trách bếp ăn và tổ chức bán trú.

Các ý kiến trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Bên cạnh nội dung chuyên môn, hội nghị dành thời gian hướng dẫn các cơ sở giáo dục thao tác trên hệ thống HanoiCheck. Theo hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 18-7-2026, các cơ sở có tổ chức bữa ăn bán trú phải cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên, đúng yêu cầu và đồng thời với quá trình tổ chức bữa ăn. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn sử dụng phần mềm, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Các ý kiến trao đổi tại hội nghị tập trung vào việc thực hiện thống nhất quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm, phân công nhân sự phụ trách và duy trì cập nhật dữ liệu trên hệ thống. Việc ứng dụng HanoiCheck cần gắn với hoạt động quản lý thực tế tại trường học, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra và giám sát bữa ăn bán trú.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngọc Hà Ngô Thiện Nguyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Theo Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngọc Hà Ngô Thiện Nguyện, việc cập nhật thông tin trên HanoiCheck phải được thực hiện đầy đủ, đúng hướng dẫn, đồng thời với tổ chức bữa ăn bán trú, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời phản ánh để được hỗ trợ.

Sau hội nghị, phường Ngọc Hà đề nghị người đứng đầu các cơ sở giáo dục rà soát, phân công rõ trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên phụ trách công tác bán trú và cập nhật dữ liệu, tăng cường kiểm tra nội bộ, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế. Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Trạm Y tế phường và các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đưa việc sử dụng HanoiCheck vào nền nếp, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho trẻ em, học sinh trên địa bàn.