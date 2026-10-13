Phường Ngọc Hà tăng cường xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự đô thị

Tập trung xử lý vi phạm tại các tuyến phố trọng điểm

Theo kế hoạch triển khai Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 26-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 13-9-2026 của UBND thành phố và Kế hoạch số 490/KH-CAHN ngày 30-9-2026 của Công an thành phố, Công an phường Ngọc Hà xác định giải quyết 5 điểm nghẽn gồm trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Lực lượng chức năng phường Ngọc Hà xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Ảnh: Duy Khánh

Trong đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị được tập trung triển khai tại những tuyến đường, khu vực phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, bày bán hàng hóa, trông giữ phương tiện trái quy định, việc dừng, đỗ xe, lắp đặt mái che, mái vẩy và biển hiệu không đúng quy định.

Trung tá Đỗ Quốc Minh, Phó Trưởng Công an phường Ngọc Hà cho biết, lực lượng Công an phường tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến, khu vực phức tạp, trọng điểm; xử lý nghiêm việc sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái quy định. Cùng với đó, lực lượng chức năng chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường, nhất là tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, đổ trộm phế thải xây dựng và xả nước thải gây mất vệ sinh.

Theo Trung tá Đỗ Quốc Minh, việc kiểm tra, xử lý được thực hiện gắn với công tác tuyên truyền, nhắc nhở để người dân, hộ kinh doanh hiểu và tự giác chấp hành các quy định. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền, góp phần ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, hè phố sau các đợt ra quân.

Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, Công an phường tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát an ninh và hình ảnh do người dân phản ánh để xác minh, phát hiện vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả giám sát, hỗ trợ xử lý các trường hợp vi phạm không được phát hiện ngay tại thời điểm xảy ra, đồng thời tạo điều kiện duy trì kiểm tra thường xuyên trên địa bàn.

Phối hợp đồng bộ, duy trì kết quả lâu dài

Không chỉ tập trung vào trật tự đô thị, Công an phường Ngọc Hà còn phối hợp với các bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Các điểm tập kết rác thải, khu vực có nguy cơ phát sinh phế thải xây dựng trái phép, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố được rà soát để chủ động phát hiện, xử lý vi phạm.

Lực lượng công an phường Ngọc Hà bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên cây xanh, cột điện, tủ điện, tường rào và công trình công cộng. Ảnh: Duy Khánh

Công tác bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên cây xanh, cột điện, tủ điện, tường rào và công trình công cộng cũng được triển khai, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị. Đối với những quảng cáo có dấu hiệu liên quan đến tín dụng đen, lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng chủ động thu thập thông tin, xác minh và xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực giao thông, lực lượng Công an phường tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, chú trọng các khung giờ cao điểm từ 6h30 đến 8h và từ 16h30 đến 18h30; phối hợp phân luồng, giải tỏa các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Theo kế hoạch, Công an phường huy động sự tham gia của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các tổ dân phố và đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân. Các hộ dân, hộ kinh doanh mặt đường, cơ sở ăn uống và chủ nhà cho thuê được hướng dẫn ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Qua đó, trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn cảnh quan, bảo đảm trật tự, an toàn tại khu dân cư từng bước được nâng cao.

Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Theo Trung tá Đỗ Quốc Minh, việc triển khai nhiệm vụ được gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ, tổ công tác và địa bàn phụ trách, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Công tác kiểm tra, phúc tra được duy trì nhằm kịp thời phát hiện vi phạm mới phát sinh, hạn chế tình trạng xử lý theo đợt nhưng sau đó tái diễn.

Với sự phối hợp giữa lực lượng Công an, các bộ phận chuyên môn và hệ thống chính trị cơ sở, phường Ngọc Hà hướng tới giải quyết các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, duy trì trật tự đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng không gian sống văn minh, an toàn cho người dân.