Phường Ngọc Hà nâng cao kỹ năng phòng cháy từng khu dân cư

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh cho biết, phường Ngọc Hà là địa bàn đô thị đặc thù với mật độ dân cư đông đúc, nhiều tuyến ngõ sâu, ngách nhỏ có chiều dài trên 200m mà xe chữa cháy chuyên dụng cỡ lớn hoàn toàn không thể tiếp cận trực tiếp khi xảy ra sự cố.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Nhận thức rõ điều kiện đó, thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của thành phố và kết quả đầu tư hạ tầng phòng cháy, chữa cháy của quận Ba Đình trước đây, UBND phường Ngọc Hà tiếp tục quan tâm đầu tư lắp đặt đồng bộ hệ thống cấp nước chữa cháy, các họng nước ngõ sâu, máy bơm chữa cháy khiêng tay, cùng hàng chục “Điểm chữa cháy công cộng” và “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Những hạ tầng, phương tiện này chính là “lá chắn thép” tại chỗ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong các khu dân cư đặc thù ngõ nhỏ, ngõ sâu.

Diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng PCCC, CNCH của các lực lượng và Nhân dân. Ảnh: Duy Khánh

Buổi diễn tập ngày tại ngõ 518 phố Đội Cấn mang ý nghĩa thực tiễn hết sức sâu sắc. Với tình huống giả định sát với thực tế với việc xảy ra cháy do bất cẩn khi sử dụng nguồn nhiệt tại một cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh, buổi diễn tập là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng theo đúng phương châm “bốn tại chỗ”. Đồng thời, đây cũng là bài học trực quan sinh động nhất giúp người dân nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, kỹ năng dùng bình chữa cháy dập lửa và thoát nạn an toàn khi có sự cố.

Các lực lượng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Duy Khánh

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh nhấn mạnh, cuộc diễn tập điểm hôm nay bước khởi đầu trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của phường. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm 100% các tổ dân phố, các ngõ sâu, ngách nhỏ đều được luyện tập thuần thục, từng hộ gia đình đều nắm vững kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, chủ động mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị bình chữa cháy và cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”.

Ngay sau buổi diễn tập này, Ban Tổ chức cùng các đơn vị chuyên môn sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm nghiêm túc về quy trình, kỹ thuật và cơ chế thông tin liên lạc. Trung tá Lưu Văn Khánh, Đội phó Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội) đánh giá cao chất lượng, năng lực của các đơn vị phối hợp và đội dân phòng, khả năng hoạt động của trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được trang bị tại địa bàn dân cư tại phường Ngọc Hà.