Phường Ngọc Hà: Lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương nhấn mạnh, sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp cũng là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng môi trường kinh doanh, hiệu quả quản lý, điều hành và tinh thần phục vụ của chính quyền địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Theo đồng chí Đỗ Thị Lan Hương, trên địa bàn phường hiện có hơn 8.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động. Đây là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế, tạo việc làm và mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của phường đạt 6.169 tỷ đồng, bằng 158% dự toán được giao; trong đó, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp 3.218 tỷ đồng, chiếm hơn 52% tổng thu ngân sách. Phường cũng giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động, duy trì công tác an sinh xã hội, không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương khẳng định, việc đồng hành cùng doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở lời nói mà cần được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, thái độ phục vụ và kết quả giải quyết công việc hằng ngày.

Đại diện các doanh nghiệp cùng lãnh đạo phường trao đổi về câu chuyện phát triển kinh doanh gắn với đặc trưng địa phương. Ảnh: Duy Khánh

Thời gian qua, phường đã hỗ trợ chuyển đổi số cho hơn 2.100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 5 tuyến phố, tổ chức livestream quảng bá sản phẩm gắn với phát triển thương mại điện tử. Công tác hướng dẫn thủ tục, tập huấn an toàn thực phẩm và các hoạt động hỗ trợ người lao động, khởi nghiệp cũng được quan tâm triển khai.

Từ thực tiễn hoạt động, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh mong muốn được hỗ trợ mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, ứng dụng công nghệ, kết nối chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời được hướng dẫn về pháp luật lao động, bảo hiểm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đáng chú ý, đề xuất đưa hình ảnh Ngọc Hà vào sản phẩm cho thấy mong muốn gắn kết hoạt động kinh doanh với việc xây dựng thương hiệu và đóng góp lâu dài cho địa phương.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp cùng lãnh đạo phường trao đổi về câu chuyện phát triển kinh doanh gắn với đặc trưng địa phương, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp trước những biến động của thị trường và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Những chia sẻ từ thực tiễn góp phần giúp chính quyền hiểu rõ hơn nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội kết nối, hợp tác giữa các đơn vị.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà cùng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Lương Xuân Dương đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị cụ thể để địa phương nhận diện đúng những vấn đề cần tháo gỡ. Các nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được phường tiếp thu, xem xét giải quyết, xác định đầu mối theo dõi và phản hồi; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Với tinh thần “Đảng ủy định hướng – Chính quyền đồng hành – Mặt trận kết nối – Vì doanh nghiệp phát triển”, phường Ngọc Hà xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm phục vụ và tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp.