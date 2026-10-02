Phường Ngọc Hà lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1 đến 7-10, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của học tập suốt đời, đồng thời tạo điều kiện để người dân, người học và người lao động tiếp cận, thực hành kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng cho biết, học tập suốt đời cần gắn với nhu cầu thực tế của người dân, được triển khai đồng bộ trong nhà trường, gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Đối với các cơ sở giáo dục, phường chú trọng phát huy năng lực tự học, văn hóa đọc, khai thác thư viện và học liệu số, tăng cường trải nghiệm, thực hành công nghệ, đồng thời trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện thông tin chưa được kiểm chứng và văn hóa ứng xử trên môi trường mạng.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Duy Khánh

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, việc học tập được gắn với vị trí việc làm, nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng lực số và khả năng thích ứng với yêu cầu mới. Người dân được khuyến khích học và thực hành những kỹ năng thiết thực như sử dụng VNeID, iHanoi, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các nguồn học liệu số.

Phường Ngọc Hà tiếp tục củng cố, phát huy các mô hình “Phòng học số”, “Thư viện số thanh niên”, “Bình dân học vụ số lưu động”, qua đó tạo thêm cơ hội tiếp cận công nghệ cho người cao tuổi, người khuyết tật, người lao động và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Công ty cổ phần sách và văn hoá phẩm Quảng Lợi trao tặng trường THCS Ngọc Hà trao tủ sách thư viện trường học. Ảnh: Duy Khánh

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh, để học tập suốt đời đi vào thực chất, mỗi người dân học thêm một kỹ năng, mỗi gia đình tạo thêm một không gian học tập, mỗi nhà trường tạo thêm một cơ hội trải nghiệm và mỗi cơ quan, đơn vị có thêm một sáng kiến học tập.

Tại lễ khai mạc, UBND phường Ngọc Hà kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà trường, tổ chức, đoàn thể, tổ dân phố, gia đình và nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên, góp phần đưa học tập suốt đời trở thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng.