Phường Ngọc Hà: Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ công trình sân chơi cộng đồng

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đại diện lãnh đạo phường Ngọc Hà, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành công trình sân chơi cộng đồng tại phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Công trình sân chơi cộng đồng tại ngõ 279 phố Đội Cấn nằm trong quần thể không gian văn hóa, lịch sử di tích Đình Đại Yên, phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của nhân dân các tổ dân phố số 10, 12, 13 và 14. Đây là khu vực có mật độ dân cư đông, trong khi nhu cầu về không gian vui chơi, rèn luyện thể chất và giao lưu cộng đồng ngày càng tăng. Việc cải tạo, chỉnh trang khu vực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị mà còn đáp ứng nguyện vọng thiết thực của người dân.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Hà Trần Thị Hà Giang cho biết, công trình được triển khai trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, nguồn lực và ngày công lao động.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình "sân chơi công cộng" tại ngõ 279 Đội Cấn, phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Điểm nổi bật của công trình là sự chung tay xã hội hóa với nhiều hạng mục được đầu tư đồng bộ. Trong đó, UBND phường vận động nguồn lực tổng giá trị 680,5 triệu đồng để thi công nền sân, làm mới vỉa hè, trồng cây, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao và 10 ghế đá phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Trong đó, Ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư số 13 vận động xã hội hóa 15 triệu đồng để trồng 15 bồn cây xanh; Ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư số 10 vận động 8 triệu đồng lắp đặt 4 đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng sân chơi. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đóng góp kinh phí và ngày công, triển khai trồng phủ xanh 13 gốc cây, trang trí khuôn viên với tổng trị giá 12,3 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà trao biển bàn giao công trình sân chơi công cộng cho các Trưởng ban Công tác Mặt trận khu 10,12,13,14. Ảnh: Duy Khánh

Đoàn Thanh niên phường Ngọc Hà phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Ms Hoa Junior thực hiện công trình thanh niên trị giá 505 triệu đồng, gồm: Bức tranh tường bích họa nghệ thuật diện tích 40m², hệ thống thiết bị vui chơi cho thiếu nhi với cầu trượt, xích đu và thảm cỏ nhân tạo. Những hạng mục này góp phần tạo nên không gian sinh hoạt nhiều màu sắc, thân thiện, đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi.

Không chỉ mang lại diện mạo khang trang cho khu dân cư, công trình còn là kết quả cụ thể của phong trào thi đua, vận động nhân dân chung tay xây dựng đô thị văn minh. Từ nguồn lực của chính quyền đến sự đóng góp của các đoàn thể, tổ dân phố và người dân, mỗi hạng mục đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và ý thức gìn giữ không gian chung.

Công trình sân chơi công cộng tại ngõ 279 Đội Cấn khang trang, sạch đẹp phục vụ nhân dân. Ảnh: Duy Khánh

Sau khi đưa vào sử dụng, phường Ngọc Hà xác định việc quản lý, duy trì và phát huy hiệu quả công trình là nhiệm vụ quan trọng. Tổ dân phố số 13 phối hợp với các tổ dân phố số 10, 12 và 14 xây dựng quy chế quản lý, phân công trách nhiệm bảo vệ tài sản; vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo quản thiết bị vui chơi, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm sân chơi để kinh doanh, buôn bán hoặc tập kết phương tiện.