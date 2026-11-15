Phường Ngọc Hà lan tỏa giá trị văn hóa, vun đắp tinh thần đại đoàn kết

UBND phường Ngọc Hà phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa với những hoạt động thiết thực, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, giới thiệu nét đẹp văn hóa trên địa bàn phường Ngọc Hà.

Các tiết mục văn nghệ tại khai mạc Tuần Văn hóa năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại phường Ngọc Hà . Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Khánh

Đây là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Những dấu mốc này tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời đặt ra trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hưng, đối với phường Ngọc Hà, văn hóa không chỉ hiện diện trong các di sản, phong tục, lễ hội mà còn được thể hiện qua nếp sống, cách ứng xử, tình cảm giữa con người với con người, sự hòa thuận trong mỗi gia đình, tình làng nghĩa xóm, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường sống.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Từ định hướng đó, phường Ngọc Hà xác định xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ những việc làm thiết thực, khuyến khích người dân cùng tham gia và lan tỏa những giá trị tích cực. Thời gian qua, các tổ dân phố trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, gặp gỡ, tạo không khí vui tươi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Trong khuôn khổ chương trình, phường Ngọc Hà đã biểu dương 30 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026, ghi nhận những nỗ lực trong xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, trách nhiệm và những đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương trao giải nhất cuộc thi “Trạm ký ức - Ngọc Hà xưa và nay”. Ảnh: Duy Khánh

Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi “Trạm ký ức - Ngọc Hà xưa và nay”. Được phát động từ ngày 21-10-2026, cuộc thi thu hút 24 tác phẩm tham gia, tập trung tìm hiểu, sáng tạo và quảng bá lịch sử, di tích, những nét đẹp văn hóa trên địa bàn phường. Qua các tác phẩm, những câu chuyện về vùng đất, con người và ký ức Ngọc Hà được tái hiện bằng nhiều góc nhìn, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức trân trọng các giá trị truyền thống trong mỗi người dân. Một điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Câu lạc bộ “Thanh âm di sản Ngọc Hà” và Câu lạc bộ “Mầm xanh Ngọc Hà”.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, trưng bày hình ảnh Ngọc Hà xưa và nay, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và nhân dân.

Thông qua chương trình, phường Ngọc Hà tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.