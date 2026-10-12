Phường Ngọc Hà kiện toàn tổ chức bộ máy, công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, phường Ngọc Hà công bố Nghị quyết của HĐND phường về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường; các quyết định về điều động công chức, người lao động; kết thúc hoạt động, thành lập các tổ chức đảng trực thuộc và quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về công tác cán bộ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Theo đó, 3 phòng chuyên môn được tổ chức lại thành 5 phòng, giữ nguyên tổng số cán bộ, công chức, người lao động. Việc sắp xếp nhằm phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện để từng phòng tập trung thực hiện các lĩnh vực được giao, nâng cao chất lượng tham mưu và giải quyết công việc. Có 73 cán bộ, công chức, người lao động được sắp xếp, phân công về các phòng theo vị trí việc làm và kinh nghiệm công tác.

Cùng với đó, hội nghị công bố quyết định thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường trên cơ sở kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường. Đến nay, Đảng bộ phường Ngọc Hà có 59 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 12 đảng bộ và 47 chi bộ.

Hội nghị công bố các quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ đối với 13 đồng chí. Ảnh: Duy Khánh

Về công tác cán bộ, hội nghị công bố các quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ đối với 13 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Chung giữ chức Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; đồng chí Ngô Thị Thúy Lan giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; đồng chí Phùng Việt Dũng giữ chức Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp.

Hội nghị công bố quyết định thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Các chức danh phó trưởng phòng cũng được kiện toàn gồm: đồng chí Nguyễn Phi Long và đồng chí Trần Xuân Tùng giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; đồng chí Lê Thị Đinh giữ chức Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; đồng chí Ngô Thiện Nguyễn và đồng chí Lê Thị Thúy Kiều giữ chức Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền giữ chức Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thị Thúy và đồng chí Đỗ Công Hải giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế. Đồng chí Lê Minh Hiếu được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương đề nghị, UBND phường và các phòng chuyên môn khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. Các cán bộ được giao nhiệm vụ mới cần phát huy kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Đối với 12 chi bộ mới thành lập, đồng chí Đỗ Thị Lan Hương yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời xây dựng mô hình “đảng viên số”, “chi bộ số”. Qua đó, góp phần đưa bộ máy sau sắp xếp sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phường trong giai đoạn mới.