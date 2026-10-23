Phường Ngọc Hà: Đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với chuyển đổi số

Thời gian qua, các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Hà cơ bản duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ có tỷ lệ đảng viên dự họp đạt từ 85% đến 90%. Một số cấp ủy đã chủ động đổi mới phương pháp điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đảng viên tiếp cận các nền tảng số.

Quang cảnh hội nghị tọa đàm. Ảnh: Duy Khánh

Bên cạnh đó, nhiều chi bộ có số lượng đảng viên đông, tỷ lệ đảng viên cao tuổi lớn, khiến việc tiếp cận và sử dụng các ứng dụng công nghệ còn gặp khó khăn. Điều kiện về địa điểm, trang thiết bị tại một số nhà sinh hoạt cộng đồng cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Những vấn đề trên đặt ra đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ cả nội dung sinh hoạt, phương pháp tổ chức và cách thức ứng dụng công nghệ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin, nghiên cứu tài liệu trước kỳ sinh hoạt và hỗ trợ đảng viên cao tuổi làm quen với công nghệ theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Nhiều ý kiến từ bí thư chi bộ tổ dân phố góp phần làm rõ những thuận lợi, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời đề xuất cách thức tổ chức phù hợp với điều kiện của từng địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương nhấn mạnh, sinh hoạt chi bộ phải thực sự gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề đang đặt ra tại khu dân cư, tổ dân phố.

Nội dung thảo luận cần tập trung vào các vấn đề thiết thực như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, gìn giữ nếp sống văn minh và phát huy các giá trị văn hóa. Chất lượng hoạt động của chi bộ cần được đánh giá bằng kết quả giải quyết công việc ở cơ sở và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Bí thư Đảng ủy phường Đỗ Thị Lan Hương cũng yêu cầu phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; đồng thời tăng cường phân công, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, khắc phục tình trạng nội dung đã được bàn bạc nhưng chuyển biến trong thực tế còn chậm.

Đối với chuyển đổi số, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình “Đảng viên số”, “Chi bộ số” phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, lấy hiệu quả và sự thuận tiện của đảng viên làm thước đo, tránh chạy theo hình thức.

Mỗi đảng viên cũng cần gương mẫu sử dụng dịch vụ công trực tuyến, lan tỏa thông tin chính thống và hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số.

Để các giải pháp đi vào cuộc sống, Đảng ủy phường tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng cho cấp ủy, hỗ trợ cơ sở ứng dụng công nghệ, rà soát điều kiện về địa điểm và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt. Các ý kiến, kiến nghị tại tọa đàm cần được tổng hợp, giao cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết và phản hồi cụ thể.