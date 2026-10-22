Phường Ngọc Hà: Chung tay chăm sóc sức khỏe người khuyết tật

Trên địa bàn phường Ngọc Hà hiện có khoảng 555 người khuyết tật, trong đó 122 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng không có khả năng đi lại. Từ thực tế đó, mô hình thí điểm “Chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người khuyết tật dựa vào gia đình và cộng đồng trên địa bàn phường Ngọc Hà năm 2026” được triển khai nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình thí điểm chăm sóc, nâng cao sức khỏe người khuyết tật dựa vào gia đình và cộng đồng. Ảnh: Duy Khánh

Việc ra mắt mô hình là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trên cơ sở đó, UBND phường Ngọc Hà xây dựng Đề án số 2352/ĐA-UBND, triển khai mô hình thí điểm trong giai đoạn 2026-2027, hướng tới hỗ trợ những người khuyết tật gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế.

Thực tế cho thấy, đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng không có khả năng đi lại, việc đến cơ sở y tế để khám bệnh, tư vấn và theo dõi sức khỏe định kỳ còn nhiều trở ngại. Không chỉ cần sự hỗ trợ về y tế, nhiều người còn cần được hướng dẫn chăm sóc phù hợp ngay tại nơi sinh sống, với sự đồng hành thường xuyên của gia đình và cộng đồng. Mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, giúp người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời, liên tục và thiết thực hơn.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại chương trình ra mắt mô hình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh, điểm cốt lõi của mô hình là lấy nhu cầu của người khuyết tật làm trọng tâm, phát huy vai trò của y tế cơ sở, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai, mong muốn các gia đình có người khuyết tật và người dân tích cực đồng hành để duy trì những hoạt động chăm sóc phù hợp với nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà trao tặng quà cho người khuyết tật. Ảnh: Duy Khánh

Lãnh đạo phường Ngọc Hà trao tặng quà cho người khuyết tật. Ảnh: Duy Khánh

Trạm Y tế phường là đơn vị thường trực, phối hợp với Bệnh viện Quân y 354, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ và các lực lượng liên quan tổ chức rà soát, quản lý sức khỏe người khuyết tật. Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng không có khả năng đi lại sẽ được tổ chức khám tại nhà định kỳ 2 lần/năm.

Tổ chức hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật trên địa bàn phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Cùng với đó, nhân viên y tế hướng dẫn gia đình về chăm sóc, dinh dưỡng, sử dụng thuốc an toàn, tập luyện, phục hồi chức năng, phòng ngừa biến chứng và tư vấn chuyển tuyến khi cần thiết. Các gia đình cũng được khuyến khích chủ động phối hợp với cán bộ y tế, thực hiện hướng dẫn chăm sóc, thường xuyên theo dõi sức khỏe và kịp thời thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tổ chức hoạt động khám, chăm sóc sức khoẻ cho người khuyết tật nặng tại hộ gia đình trên địa bàn phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố và nhân dân có vai trò quan trọng trong việc phát hiện nhu cầu, hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận mô hình, vận động nguồn lực và tạo điều kiện để họ hòa nhập, tham gia các hoạt động cộng đồng.