Phường Nghĩa Lộ và Trung Tâm khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Phát 3.500 vé phục vụ Nhân dân tại 4 điểm khu vực Nghĩa Lộ

Đúng 8 giờ ngày 14/10, công tác phát 3.500 vé tham dự tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 được triển khai đồng loạt tại 4 điểm trên địa bàn khu vực Nghĩa Lộ.

Người dân ký nhận vé tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt, xếp hàng theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Công tác phát vé diễn ra khẩn trương, trật tự, công khai; mỗi người được nhận từ 1 đến 2 vé.

Đối với du khách lưu trú tại các cơ sở nhà nghỉ, khách sạn, việc phân phối vé được quản lý theo danh sách công khai của 4 phường, bảo đảm minh bạch, công bằng.

Lực lượng Công an tỉnh duy trì ứng trực, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm phát vé. Ban tổ chức cũng chuẩn bị phương án linh hoạt để người dân, du khách có thể vào sân khi khán đài còn chỗ ngồi.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ chung tay chỉnh trang sân vận động Nghĩa Lộ

Sáng 14/10, gần 100 cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phường Nghĩa Lộ và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 8 tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan sân vận động phường Nghĩa Lộ.

Công tác vệ sinh diễn ra đồng loạt từ 6h30 sáng 14/10.

Các lực lượng tham gia vệ sinh khu vực sân vận động - nơi diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Hoạt động góp phần chuẩn bị địa điểm tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc tối 14/10 và lễ khai mạc chính thức tối 16/10.

Cùng với vệ sinh môi trường, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động diễn viên tham gia màn đại xòe, các hoạt động xòe tại điểm đèn LED; Trung đoàn Bộ binh 8 phối hợp hỗ trợ đạo cụ phục vụ chương trình nghệ thuật.

Sự chung tay của các lực lượng góp phần tạo diện mạo sạch đẹp, văn minh, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chào đón du khách đến với lễ hội.

Phường Trung Tâm đồng loạt tổng vệ sinh tại 15 tổ dân phố

Sáng 14/10, phường Trung Tâm đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 15 tổ dân phố.

Cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tập trung thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, làm sạch đường phố, ngõ xóm, chỉnh trang khu dân cư và các tuyến đường có cơ sở lưu trú, homestay.

Không khí lao động tích cực tại các tổ dân phố góp phần làm sạch đường phố, bản làng trước thềm Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Tại các tổ dân phố Sà Rèn, tổ dân phố 7, công tác vệ sinh được chú trọng tại các điểm du lịch, check-in và không gian trải nghiệm. Riêng tổ dân phố Sà Rèn triển khai hoạt động “Ngày cuối tuần lao động cùng Nhân dân”, góp phần gìn giữ cảnh quan du lịch cộng đồng.

Các lực lượng chức năng phường Trung Tâm tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Phường đồng thời tăng cường quản lý trật tự đô thị, tuyên truyền và xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm giao thông thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp trong thời gian diễn ra lễ hội.

Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ lễ hội

Trước thềm Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, lực lượng Công an tỉnh và Công an các xã, phường chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức sự kiện.

Trọng tâm là chương trình tổng duyệt tối 14/10 và lễ khai mạc chính thức ngày 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ.

Lực lượng chức năng điều tiết phân luồng giao thông.

Các lực lượng bố trí cán bộ, chiến sĩ tại những tuyến đường, nút giao thông trọng điểm; tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc. Công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và xử lý tình huống phát sinh được tăng cường tại các khu vực tập trung đông người.

Việc chủ động triển khai đồng bộ các phương án góp phần bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp với Nhân dân và du khách.