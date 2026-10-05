Phường Nghĩa Lộ phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Thực hiện Dự án 6, thời gian qua, phường Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nghệ nhân, người có uy tín và cộng đồng dân cư triển khai các nội dung của Dự án 6, giai đoạn 2025 - 2026.

Quang cảnh buổi giám sát tại phường Nghĩa Lộ. Ảnh: Thùy Hương

Trong đó, phường đã hỗ trợ đầu tư thiết chế văn hóa cho 9 nhà văn hóa tổ dân phố, với tổng kinh phí 272 triệu đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để mua sắm hệ thống tăng âm, loa đài cho 3 nhà văn hóa và bàn, ghế phục vụ hội họp cho 6 nhà văn hóa. Các trang thiết bị sau khi được đầu tư đã đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và hội họp của Nhân dân.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, các đội văn nghệ cơ sở trên địa bàn tiếp tục được duy trì, thường xuyên tổ chức luyện tập và biểu diễn. Qua đó góp phần gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật Xòe Thái, dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Thái.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, hiện phường Nghĩa Lộ có 13 hộ tham gia hoạt động du lịch cộng đồng theo mô hình homestay. Năm 2026, phường tổ chức Ngày hội Tết Xíp Xí của đồng bào dân tộc Thái với nhiều hoạt động phong phú như tái hiện Lễ hội Hạn Khuống, tổ chức các trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa, trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm du lịch địa phương. Các hoạt động góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh Nghĩa Lộ đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội Tết Xíp Xí của đồng bào dân tộc Thái phường Nghĩa Lộ. Ảnh: Thùy Hương

Qua giám sát, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đề nghị phường Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư; duy trì hoạt động của các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa; quan tâm truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn công tác bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng. Đoàn cũng đề nghị địa phương phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và Nhân dân trong giám sát việc thực hiện Dự án 6, bảo đảm các nguồn lực được quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, qua đó nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.