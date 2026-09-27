Phường Nghĩa Lộ phát động xây dựng giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn đã tham gia thi công, đổ bê tông, mở rộng mặt đường và vệ sinh môi trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường.

Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn tham gia thi công, đổ bê tông, mở rộng mặt đường.

Theo kế hoạch, năm 2026, phường Nghĩa Lộ triển khai xây dựng 2 tuyến đường giao thông nông thôn, gồm tuyến đường bản Ngoa thuộc Tổ dân phố Thống Nhất và tuyến đường Đêu 1 thuộc Tổ dân phố Đoàn Kết.

Trong đó, tuyến đường bản Ngoa được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A; mở rộng nền đường thêm 2 mét, mặt đường bê tông xi măng rộng 5,5 mét, dày 18 cm; móng cấp phối đá dăm dày 12 cm, cùng hệ thống rãnh dọc và an toàn giao thông. Đây là tuyến đường phục vụ khu vực thôn đặc biệt khó khăn.

Tuyến Đêu 1 được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C; mở rộng nền đường thêm 2 mét, mặt đường bê tông xi măng rộng 4 mét, dày 16 cm; móng cấp phối đá dăm dày 12 cm và hệ thống an toàn giao thông.

Đến nay, khoảng 50% tuyến Đêu 1 đã hoàn thành; tuyến đường bản Ngoa đã được khởi công. Phường Nghĩa Lộ phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026 trong tháng 10.