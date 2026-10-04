Phường Nghĩa Đô xử lý vi phạm bãi trông giữ phương tiện
Bãi trông giữ xe nằm trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc địa bàn phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, do Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ thương mại Titan quản lý. Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Nghĩa Đô đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý di chuyển toàn bộ số phương tiện trông giữ sai quy định.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-nghia-do-xu-ly-vi-pham-bai-trong-giu-phuong-tien-420564.htm