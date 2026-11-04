Phường Nghĩa Đô triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Ngay từ sáng sớm, đông đảo thanh niên thuộc các tổ dân phố từ 1 đến 9 (phường Nghĩa Đô) đã có mặt tại Trạm Y tế phường để tham gia khám sơ tuyển. Công tác tổ chức được triển khai khoa học, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho công dân thực hiện các nội dung kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng kiểm tra công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: MT

Tại điểm khám, các công dân được kiểm tra thể lực, đo mạch, huyết áp, tầm soát tật khúc xạ mắt, kiểm tra ngoại khoa, da liễu, hình xăm và các dị tật, bệnh lý liên quan. Cùng với đó, lực lượng y tế khai thác tiền sử bệnh tật của công dân và gia đình nhằm đánh giá, phân loại sơ bộ tình trạng sức khỏe, làm cơ sở lựa chọn những trường hợp đủ điều kiện tham gia các vòng khám tuyển tiếp theo.

Trong ngày đầu tiên, đông đảo thanh niên thuộc địa bàn các tổ dân phố từ 1 đến 9 tham gia khám nghĩa vụ quân sự. Ảnh: MT

Trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc thực hiện quy trình chuyên môn, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các lực lượng tham gia, góp phần bảo đảm đợt khám sơ tuyển diễn ra theo kế hoạch.

Thông tin về công tác chuẩn bị, Thiếu tá Lê Hữu Phương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Nghĩa Đô cho biết, năm 2027, toàn phường có gần 1.700 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, đã có 22 công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và 8 công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thiếu tá Lê Hữu Phương cho biết, năm 2027, toàn phường có gần 1.700 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an. Ảnh: MT

Để bảo đảm công tác tuyển quân đạt kết quả, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định.

Trước đợt sơ tuyển, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, quyền và trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu và trực tiếp tại các hộ gia đình, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Các thanh niên trong độ tuổi được khám đầy đủ theo quy trình. Ảnh: MT

Theo kế hoạch, đợt khám sơ tuyển diễn ra từ ngày 4 đến 9-11-2026 tại Trạm Y tế phường. Sau khi hoàn thành, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường sẽ tổng hợp, công khai kết quả đến công dân và các tổ dân phố.

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển, phường Nghĩa Đô tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân đủ điều kiện, chuẩn bị cho các bước khám tuyển tiếp theo, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2027.