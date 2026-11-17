Năm học 2025-2026, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo phường Nghĩa Đô đã chủ động thích ứng, ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô tặng hoa chúc mừng chương trình. Ảnh: MT

Theo báo cáo tại chương trình, toàn phường hiện có 25 trường học, gồm 7 trường công lập, 18 trường ngoài công lập và 48 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, với hơn 24.200 học sinh và 2.152 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định qua kết quả các kỳ thi, hội thi. Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố, học sinh các trường trên địa bàn đạt 70 giải, gồm 1 giải Nhất, 18 giải Nhì, 24 giải Ba và 27 giải Khuyến khích. Trong đó, Trường THCS Nghĩa Tân và Trường THCS Lê Quý Đôn cùng đạt 28 giải.

Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Mần non Hoa Hồng. Ảnh: MT

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trường THCS Nghĩa Tân đạt điểm bình quân 8,07; Trường THCS Lê Quý Đôn đạt 8,02, thuộc nhóm trường có kết quả cao của thành phố.

Bên cạnh giáo dục đại trà, các nhà trường chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ. Nhiều học sinh đạt thành tích tại các sân chơi Toán học, Tin học, Robotics và trí tuệ nhân tạo cấp quốc gia, quốc tế. Đội ngũ giáo viên cũng đạt nhiều giải cao tại các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.

Trường Mầm non Ánh Sao được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: MT

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong bối cảnh ngành Giáo dục có nhiều thay đổi về tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho biết, năm 2026, phường đã hoàn thành sắp xếp từ 14 trường công lập còn 7 trường công lập. Quá trình này đặt ra không ít khó khăn khi quy mô trường học lớn hơn, nhiều điểm trường, khối lượng công việc và trách nhiệm quản lý tăng lên. Tuy nhiên, các nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì chất lượng dạy và học.

Phường Nghĩa Đô có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua; 5 tập thể được tặng Bằng khen của UBND thành phố. Ảnh: MT

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 47 tập thể. Ảnh: MT

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các nhà trường tiếp tục củng cố đoàn kết, nâng cao hiệu quả quản trị; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo... Lãnh đạo phường mong muốn không chỉ học sinh được học tập trong những ngôi trường hạnh phúc, mà mỗi thầy giáo, cô giáo cũng được tôn trọng, ghi nhận và tạo điều kiện phát huy năng lực, tâm huyết với nghề.

Tại chương trình, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 được tuyên dương, khen thưởng. Nổi bật, Trường Mầm non Hoa Hồng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Trường Mầm non Ánh Sao được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân được UBND thành phố khen thưởng.