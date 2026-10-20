Phường Nghĩa Đô: Tôn vinh những cán bộ nữ công tiêu biểu, sáng tạo

Ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Nghĩa Đô Nguyễn Thu Hiền khẳng định, trải qua các thời kỳ lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn phường tôn vinh các nữ lãnh đạo xuất sắc. Ảnh MT

Phát huy truyền thống đó, nữ cán bộ, công chức, đoàn viên, người lao động phường Nghĩa Đô không ngừng nỗ lực, khẳng định vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và địa phương ngày càng phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Thu Hiền, năm 2026, Ban Nữ công Công đoàn phường Nghĩa Đô đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều mô hình thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của đoàn viên.

Vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên, hoạt động công đoàn. Ảnh: MT

Nổi bật là mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được xây dựng tại cơ quan, góp phần giáo dục truyền thống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, mô hình “Thư viện số” giúp đoàn viên tiếp cận tài liệu pháp luật, kiến thức chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống thông qua mã QR, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao tinh thần tự học.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi nữ đoàn viên tiếp tục được chú trọng. Trong năm, 100% đoàn viên nữ được khám sức khỏe định kỳ; 10 trường hợp đoàn viên hoặc thân nhân ốm đau, thai sản, có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng số tiền 15 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, góp phần tăng cường sự gắn kết trong đoàn viên.

Qua bình xét, 96% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; tập thể Ban Nữ công và 10 cá nhân tiêu biểu được đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.

Chương trình talk show ý nghĩa dành cho các nữ cán bộ công đoàn phường. Ảnh: MT

Nhân dịp này, Công đoàn phường Nghĩa Đô tổ chức vinh danh các cán bộ nữ công xuất sắc tiêu biểu năm 2026. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên, đổi mới hoạt động công đoàn, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển phong trào thể dục, thể thao và các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại cơ sở.

Chương trình còn có hoạt động giao lưu với chủ đề “Phụ nữ hiện đại: Tự chủ - khỏe đẹp - hạnh phúc”, tạo cơ hội để nữ đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, xây dựng cuộc sống cân bằng, hạnh phúc.