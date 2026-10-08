Phường Nghĩa Đô phát huy truyền thống 80 năm Lực lượng vũ trang Thủ đô

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô; tưởng nhớ những người đã hy sinh, tri ân các thế hệ cán bộ quân đội, cựu quân nhân, cựu chiến binh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: MT

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Thủ đô được hun đúc qua những năm tháng chiến đấu gian khổ, từ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đến chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972. Những chiến công ấy góp phần làm nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường của quân và dân Thủ đô.

Bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, Lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố khu vực phòng thủ, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Những đóng góp qua các thời kỳ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Bí thư Đảng ủy, phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn trao quà của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tới các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp qua các thời kỳ. Ảnh: MT

Từ truyền thống đó, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang phường Nghĩa Đô sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trước hết, phường chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Thủ đô.

Cùng với việc xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng dân quân tự vệ, địa phương sẽ tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Lãnh đạo phường tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: MT

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, cán bộ quân đội nghỉ hưu và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng cống hiến cho địa phương, đất nước. Theo đồng chí, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác phát biểu, chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình công tác. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn; trao quà của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tới các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp qua các thời kỳ.