Phường Nghĩa Đô: Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao

Không gian sinh hoạt của nhiều thế hệ

Hằng ngày, vào sáng sớm và chiều tối, Công viên Nghĩa Đô luôn nhộn nhịp người đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh. Trong dòng người đều đặn đến công viên tập luyện có ông Đoàn Khả Đản (86 tuổi, Khu tập thể Nghĩa Tân). Suốt 25 năm qua, những buổi đi bộ, tập thể dục đã trở thành thói quen không thể thiếu của ông.

Ông Đoàn Khả Đản đi bộ mỗi ngày tại Công viên Nghĩa Đô. Ảnh: MT

“Ngày nào tôi cũng cố gắng dành thời gian ra công viên đi bộ, tập thể dục. Ở đây không khí thoáng đãng, có nhiều người cùng tập nên rất vui. Tôi đã gắn bó với công viên nhiều năm nay, việc tập luyện gần như trở thành thói quen không thể thiếu”, ông Đản chia sẻ.

Không chỉ người cao tuổi, nhiều học sinh cũng tìm đến công viên vui chơi. Em Lê Khả Hiếu, học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Tân cho biết thường tranh thủ vào công viên trong lúc chờ bố mẹ đến đón. “Em thích nhất là được chơi cùng các bạn trong công viên. Hôm nào bố mẹ đến đón muộn, em lại chơi ở đây. Ngoài ra chúng em cũng thường đi bộ, tập các máy tập phù hợp với bản thân”, Lê Khả Hiếu kể.

Công viên thu hút nhiều trẻ nhỏ đến vui chơi. Ảnh: MT

Lượng người đến công viên đông, nhất là vào chiều tối và những ngày cuối tuần, cũng đặt ra yêu cầu thường xuyên duy tu, bổ sung trang thiết bị, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn cho người sử dụng.

Theo UBND phường Nghĩa Đô, công viên có tổng diện tích 86.541m², trong đó mặt hồ rộng khoảng 46.000m², khu vui chơi trẻ em 4.000m², diện tích cây xanh và thảm cỏ 15.000m², đường dạo và sân tập luyện 20.660m². Đây là công viên có quy mô lớn nhất trên địa bàn phường, phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện của người dân trong khu vực và các địa bàn lân cận.

Thời gian qua, nhiều hạng mục trong công viên được cải tạo, bổ sung. Khu vui chơi trẻ em có thêm cầu trượt, đu quay, bập bênh, các cụm vận động liên hoàn và thảm cỏ nhân tạo. Thiết bị tập luyện dành cho người lớn được bố trí tại 3 khu vực, gồm: Máy đi bộ trên không, dụng cụ tập tay, xà kép, thiết bị xoay eo... Bên cạnh đó, công viên được bổ sung 67 ghế ngồi, 22 thùng rác, tạo thuận lợi cho người dân nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Công viên Nghĩa Đô là công viên có quy mô lớn nhất trên địa bàn phường. Ảnh: MT

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Nghĩa Đô cho biết: “Cùng với việc bổ sung các thiết bị vui chơi, tập luyện, công viên còn được cải tạo hệ thống chiếu sáng, lắp đặt camera an ninh, chỉnh trang cảnh quan và xây dựng tuyến đường dạo dạng cầu trên mặt hồ. Công tác thu gom rác, vệ sinh mặt nước và xử lý nước thải tại khu vệ sinh công cộng cũng được quan tâm nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ người dân”.

Nâng cao hiệu quả khai thác các thiết chế văn hóa

Hệ thống nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và sân chơi tại các khu dân cư trên địa bàn phường cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động thiết thực.

Theo báo cáo của UBND phường Nghĩa Đô, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường có diện tích khoảng 4,34km², dân số khoảng 125.000 người với 50 tổ dân phố. Toàn phường hiện có 58 nhà văn hóa, trong đó 36 nhà đang được sử dụng. Tại nhiều khu dân cư, nhà văn hóa không chỉ phục vụ hội họp mà còn là địa điểm sinh hoạt của các câu lạc bộ văn nghệ, dưỡng sinh, cờ tướng, bóng bàn; tổ chức các ngày hội. Một số nhà văn hóa được trang bị ti vi, máy tính, máy in, đường truyền internet, hỗ trợ tổ chức hội họp và triển khai các hoạt động tuyên truyền.

Bên cạnh đó, trên địa bàn còn có các nhà sinh hoạt cộng đồng tại chung cư và hệ thống sân chơi, điểm tập luyện thể thao ngoài trời, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng là địa điểm sinh hoạt của nhiều câu lạc bộ. Ảnh: MT

Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng đặt ra nhiều vấn đề. Theo báo cáo của UBND phường, một số nhà văn hóa, nhà họp tổ dân phố có diện tích nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khu dân cư đông người. Nhiều công trình đã xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu đồng bộ, có nơi phải tổ chức sinh hoạt ghép hoặc mượn địa điểm khác.

Trong khi đó, 22 nhà văn hóa dôi dư cần được rà soát, sắp xếp để tránh lãng phí tài sản công. Một số cơ sở thể thao có diện tích lớn nhưng chưa khai thác hiệu quả. Điển hình là sân bóng Nghĩa Tân tại số 45 phố Nghĩa Tân, rộng hơn 13.000m², hiện có nhiều hạng mục xuống cấp, sân bóng không sử dụng được.

Nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ các hoạt động hội họp. Ảnh: MT

Trước thực tế đó, UBND phường Nghĩa Đô đã triển khai rà soát, đánh giá hiện trạng các thiết chế văn hóa, thể thao; ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà văn hóa, nhà họp tổ dân phố và kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa năm 2026. Việc kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng sử dụng không đúng mục đích cũng được tăng cường.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Lê Mạnh Tiến, địa phương xác định việc nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao phải gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Trên cơ sở rà soát hiện trạng, phường sẽ ưu tiên sửa chữa, nâng cấp những công trình xuống cấp, đồng thời nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp đối với các nhà văn hóa dôi dư, bảo đảm đúng quy định về quản lý tài sản công.

Đối với những cơ sở không còn phù hợp với mục đích sử dụng ban đầu, phường định hướng nghiên cứu chuyển đổi công năng thành các không gian phục vụ cộng đồng, như: Thư viện, phòng đọc sách, địa điểm học tập, sinh hoạt chung. Việc bố trí, sử dụng sẽ được xem xét trên cơ sở nhu cầu từng khu dân cư và điều kiện thực tế của công trình.

“Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, phường chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động, khuyến khích các tổ dân phố duy trì câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát huy vai trò của người dân trong quản lý, giữ gìn các không gian sinh hoạt chung. Công tác phối hợp với ban quản trị các chung cư cũng được tăng cường nhằm khai thác hiệu quả những địa điểm sinh hoạt cộng đồng hiện có”, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô nhấn mạnh.