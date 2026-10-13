Phường Nghĩa Đô phát động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Dự chương trình có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đỗ Việt Hưng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ dân phố trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn và Chủ tịch UBND phường Đỗ Việt Hưng tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: MT

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô, Trưởng ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Nguyễn Kim Lê nhấn mạnh, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân quan tâm thực hiện.

Thời gian qua, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đã góp phần hỗ trợ nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trên địa bàn phường vẫn còn những trường hợp gặp khó khăn do ốm đau, bệnh tật, tai nạn hoặc biến cố đột xuất, cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.

Trước thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng những việc làm thiết thực.

Lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ và UBND phường tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: MT

Nguồn quỹ vận động được sẽ tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trợ giúp các trường hợp khó khăn đột xuất, chăm lo đời sống và trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hưởng ứng lời phát động, các đồng chí lãnh đạo phường, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận đã trực tiếp tham gia ủng hộ. Kết thúc lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô đã tiếp nhận tổng số tiền 45,21 triệu đồng.