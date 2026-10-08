Phường Nghĩa Đô kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô cho biết: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, đồng thời tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước; qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý chí, trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Với niềm tự hào và trách nhiệm đó, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân phường Nghĩa Đô nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng phường Nghĩa Đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô yêu cầu, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT phường Nghĩa Đô tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT phường; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn phường.

Trao quà tặng các cán bộ, công nhân viên quốc phòng công tác tại Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội nghỉ hưu tại phường Nghĩa Đô.

Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều đóng góp cho địa phương và đất nước.

Tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng phường Nghĩa Đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.