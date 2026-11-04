Phường Nghĩa Đô: Kiên trì 'gõ cửa', mở rộng tổ chức Công đoàn

Đến tận nơi, lắng nghe để tạo đồng thuận

Cuộc làm việc giữa đoàn công tác Công đoàn phường Nghĩa Đô và lãnh đạo Công ty TNHH World Fusion Việt Nam diễn ra theo một cách khá đặc biệt. Để trao đổi về việc thành lập tổ chức Công đoàn, hai bên phải nhờ đến sự hỗ trợ của người phiên dịch.

Rào cản ngôn ngữ khiến việc tuyên truyền, giải thích về vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và cách tiếp cận cởi mở, đoàn công tác từng bước làm rõ những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, hướng tới tạo sự đồng thuận trong việc thành lập công đoàn cơ sở.

Công đoàn phường Nghĩa Đô làm việc với Công ty TNHH World Fusion Việt Nam. Ảnh: MT

World Fusion Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực gia công, phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin. Với đặc thù sử dụng lao động có trình độ chuyên môn cao, việc vận động thành lập tổ chức Công đoàn đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp, không chỉ giải thích các quy định, mà còn phải làm rõ những lợi ích thiết thực đối với cả người lao động và người sử dụng lao động.

Trực tiếp tham gia buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn phường Nghĩa Đô Phạm Thị Lâm Anh cùng các thành viên đoàn công tác đã dành thời gian tìm hiểu môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và những vấn đề doanh nghiệp quan tâm. Từ đó, đoàn phân tích vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời, là cầu nối giúp doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận của đoàn công tác không dừng ở tuyên truyền một chiều. Những băn khoăn từ phía doanh nghiệp được lắng nghe, trao đổi trực tiếp, qua đó từng bước tạo sự đồng thuận và mở ra hướng phối hợp trong quá trình thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS).

World Fusion Việt Nam không phải trường hợp duy nhất. Trong đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Ban Chấp hành Công đoàn phường đã trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, chủ động gặp gỡ lãnh đạo, khảo sát tình hình sử dụng lao động, nắm bắt những khó khăn và lựa chọn phương thức vận động phù hợp với từng đơn vị.

Có doanh nghiệp quan tâm đến quy trình thành lập công đoàn, có đơn vị còn băn khoăn về kinh phí, thời gian hoạt động hoặc sự phối hợp giữa công đoàn với bộ máy quản lý. Những vấn đề này được cán bộ công đoàn giải thích, hướng dẫn ngay trong quá trình tiếp xúc.

Theo bà Phạm Thị Lâm Anh, việc trực tiếp đến doanh nghiệp giúp cán bộ công đoàn nắm bắt những khó khăn, vướng mắc cụ thể, từ đó lựa chọn phương thức vận động phù hợp. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp FDI, quá trình tuyên truyền chú trọng giải thích rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống pháp luật Việt Nam, làm rõ lợi ích của việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Phối hợp liên ngành, tháo gỡ những “nút thắt”

Thực tế triển khai cho thấy, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn không ít khó khăn. Một số doanh nghiệp quy mô nhỏ, hoạt động theo mô hình gia đình; một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức hoặc còn tâm lý e ngại khi thành lập tổ chức Công đoàn. Với doanh nghiệp FDI, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa quản lý cũng là trở ngại trong quá trình tiếp cận.

Từ thực tiễn đó, Công đoàn phường Nghĩa Đô đã chủ động tham mưu ban hành Chỉ thị số 07/CT-ĐU ngày 14-10-2026 của Thường trực Đảng ủy phường, tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với các cơ quan chức năng.

Thông qua dữ liệu từ cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội khu vực Cầu Giấy và sự phối hợp của Công an phường, Công đoàn phường rà soát, xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa thành lập CĐCS. Trên cơ sở đó, các tổ công tác xây dựng phương án tiếp cận phù hợp, kết hợp tuyên truyền, vận động với hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc.

Công đoàn phường Nghĩa Đô chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Ảnh: MT

Bên cạnh công tác vận động, kinh nghiệm hoạt động tại các CĐCS trong doanh nghiệp FDI cũng cho thấy yêu cầu phải gắn việc phát triển tổ chức với nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo người lao động.

Theo chị Nguyễn Thị Thúy An, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần S-TEC SYSTEM VINA, để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, điều quan trọng là phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động. Bên cạnh việc quan tâm đến chế độ, chính sách, công đoàn cần chủ động lắng nghe, kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng và phối hợp doanh nghiệp tìm giải pháp phù hợp.

Cùng quan điểm, chị Lê Thị Nhật Hồng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH JJ Express Services Việt Nam cho rằng, hoạt động công đoàn cần được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

Những kinh nghiệm từ các CĐCS tại doanh nghiệp FDI cũng là cơ sở thực tiễn để Công đoàn phường Nghĩa Đô tiếp tục đổi mới cách thức vận động, chú trọng chất lượng hoạt động, thay vì chỉ tập trung phát triển số lượng tổ chức CĐCS.

Kết quả, tính đến ngày 30-10-2026, qua rà soát 107 doanh nghiệp thuộc diện tuyên truyền, vận động, đã có 37 đơn vị thành lập CĐCS. Trong đó, có 2 doanh nghiệp FDI, 8 doanh nghiệp sử dụng trên 100 lao động và 27 doanh nghiệp có từ 20 đến dưới 100 lao động.

Đối với 70 doanh nghiệp còn lại, các đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Công đoàn phường tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vào cuối năm nay.

Theo Chủ tịch Công đoàn phường Nghĩa Đô Phạm Thị Lâm Anh, thời gian tới, Công đoàn phường tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, chủ động gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận động thành lập CĐCS. Cùng với phát triển đoàn viên mới, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, để tổ chức Công đoàn thực sự phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.