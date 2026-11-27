Phường Nghĩa Đô khôi phục không gian thể thao cộng đồng
Sau phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội về tình trạng khu đất công tại số 45 đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, bị bỏ hoang, gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Nghĩa Đô đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng và từng bước khôi phục không gian sinh hoạt cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-nghia-do-khoi-phuc-khong-gian-the-thao-cong-dong-246261127180420649.htm