Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, làm căn cứ xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo hướng tinh gọn, thực chất, không "cào bằng", không làm cơ học. Các bộ, ngành phải hoàn thành việc rà soát, gửi kết quả về Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước 15h ngày 28/11/2026.