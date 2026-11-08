Phường Nghĩa Đô: Khởi động chuỗi Ngày hội Đại đoàn kết
Phường Nghĩa Đô đã khởi động chuỗi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày hội tập trung khơi dậy tinh thần tự quản và gắn kết cộng đồng thông qua việc biểu dương các tập thể tiêu biểu, trao quà an sinh cho các hộ khó khăn và phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư an toàn, ấm no, hạnh phúc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-nghia-do-khoi-dong-chuoi-ngay-hoi-dai-doan-ket-246261108193821143.htm