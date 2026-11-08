Phường Nghĩa Đô: Khởi động chuỗi Ngày hội Đại đoàn kết

Nằm bên bờ sông Hồng, làng gốm Kim Lan, xã Bát Tràng, Hà Nội là một trong những vùng gốm cổ có lịch sử lâu đời của miền Bắc. Trải qua những thăng trầm, nghề gốm nơi đây đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, năm 2025, nghề gốm Kim Lan đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận những giá trị nghề truyền thống mà còn mở ra cơ hội để Kim Lan phát huy di sản, trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn của Thủ đô.