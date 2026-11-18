Công trình được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trường Mầm non Ánh Sao - phân hiệu 1 được công nhận là công trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: MT

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Nghĩa Đô Hoàng Ngọc Tùng cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Quan Hoa tại số 36 đường Cầu Giấy (nay là Trường Mầm non Ánh Sao) có tổng mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng, triển khai trên khu đất rộng hơn 4.462m².

Dự án có quy mô 18 nhóm lớp, gồm cải tạo khối nhà 4 tầng hiện có, xây mới một khối nhà 3 tầng nổi và một tầng hầm. Hệ thống sân vườn, khu vui chơi, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ cùng các hạng mục phụ trợ được xây dựng đồng bộ. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy, chăm sóc và sinh hoạt của trẻ cũng được đầu tư theo tiêu chuẩn.

Với cơ sở vật chất được nâng cấp, nhà trường có thêm điều kiện xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, thân thiện, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên, nhân viên. Công trình góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của trẻ em trong khu vực, giảm áp lực về cơ sở vật chất trường học trên địa bàn.

2 tập thể, 2 cá nhân phường Nghĩa Đô được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích thực hiện công trình. Ảnh: MT

5 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND phường Nghĩa Đô. Ảnh: MT

Đáng chú ý, dự án được triển khai trên khu đất trụ sở UBND quận Cầu Giấy cũ, trong đó, một tòa nhà còn đủ điều kiện sử dụng được giữ lại để cải tạo, tận dụng cơ sở vật chất hiện có. Chi phí quyết toán dự kiến khoảng 103,5 tỷ đồng, thấp hơn tổng mức đầu tư được phê duyệt khoảng 3,3 tỷ đồng, tương đương 3,1%.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án được chuyển giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy sang UBND phường Nghĩa Đô làm chủ đầu tư. Để bảo đảm tiến độ, phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Đến ngày 30-10-2026, công trình hoàn thành 100% hạng mục, được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng ghi nhận sự phối hợp, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và tập thể nhà trường trong quá trình triển khai dự án, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục quản lý, vận hành công trình đúng mục đích, công năng; thực hiện đầy đủ công tác bảo hành, bảo trì, thường xuyên kiểm tra các hệ thống kỹ thuật, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Các đại biểu gắn biển công trình Trường Mầm non Ánh Sao phân hiệu 1. Ảnh: MT

Đối với nhà trường, Chủ tịch UBND phường yêu cầu khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm. Cùng với đó, nhà trường chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.

Theo Quyết định số 6304 ngày 17-11-2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, công trình cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Ánh Sao - phân hiệu 1 được công nhận là công trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tại buổi lễ, 2 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 5 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND phường Nghĩa Đô vì có thành tích trong quá trình thực hiện công trình.