Phường Nghĩa Đô: Hơn 5.110 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: MT

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã thông qua nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2027; quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường và thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Hội nghị cũng triển khai Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 2-10-2026 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo báo cáo kết quả rà soát, xét duyệt chính trị, toàn phường có 5.115 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Trong đó, 1.656 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe; 2.225 công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự.

Cùng với việc xét duyệt chính trị, hội nghị hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức giao quyết định sơ tuyển sức khỏe đến từng công dân, đôn đốc công dân có mặt đúng thời gian, địa điểm; thực hiện bình cử công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Các nội dung được triển khai nhằm bảo đảm công tác tuyển quân thống nhất, đúng trình tự ngay từ cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: MT

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng nhấn mạnh, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và tổ dân phố. Đồng chí yêu cầu việc tuyển chọn phải được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định, bảo đảm chất lượng.

Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Công an phường và các tổ dân phố tiếp tục rà soát, nắm chắc nguồn công dân; cập nhật đầy đủ thông tin về nơi cư trú, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình và sức khỏe. Đối với những trường hợp đi làm ăn xa, tạm trú hoặc vắng mặt tại địa phương, các đơn vị phải kịp thời xác minh, tránh bỏ sót nguồn tuyển chọn.

Về xét duyệt chính trị, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đơn vị thẩm tra, xác minh kỹ thông tin của công dân và thân nhân, phân loại rõ từng trường hợp, không để xảy ra sai sót. Công an phường chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường xử lý, báo cáo kịp thời những trường hợp cần làm rõ.

Đồng chí Đỗ Việt Hưng cũng đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố trên địa bàn phường cần tăng cường tuyên truyền quy định về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và các chế độ, chính sách liên quan. Ngay sau hội nghị, các đơn vị cần khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.

Theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân dự kiến tổ chức vào 8h ngày 21-2-2027.